Una consultora auditarà els efectes ambientals del turisme a Andorra

Andorra la VellaA petició de la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, el consell de ministres ha aprovat l'adjudicació de l'elaboració dels treballs per a dur a terme una auditoria per analitzar els efectes ambientals del sector turístic a Andorra. Aquesta auditoria dona resposta al vintè punt de l'acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l'estat d'emergència climàtica i ecològica (DEC) en l'àmbit del sector turístic. L'adjudicatària d'aquest concurs públic és l'empresa BMS Consultoria Estratègica per un import de 37.900 euros.

Tal com estipula l'acord, es preveu dur a terme una auditoria ambiental dels sectors econòmics turístic, comercial, industrial i de la construcció en el termini de tres anys. Els treballs de l'auditoria adjudicada per part del Govern han d'analitzar tant l'impacte mediambiental derivat de l'emissió dels gasos d'efecte hivernacle o quantitat de generació de residus, com aspectes relacionats amb les necessitats de consum i de producció d'aquests sectors.

La declaració de l'estat d'emergència climàtica i ecològica, aprovada per unanimitat al Consell General, el 23 de gener del 2020, reconeix la crisi climàtica i en conseqüència, declara l'estat d'emergència climàtica i ecològica per mobilitzar coherentment els recursos necessaris per reduir les emissions anuals no absorbides de gasos d'efecte d'hivernacle en un mínim de 37% a l'any, amb l'any 2030 a l'horitzó. Alhora, impulsa la transició cap a la neutralitat carboni a Andorra, en el context de l'Objectiu de desenvolupament sostenible número 13.