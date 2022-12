Controls per verificar que es duen equipaments en cas de nevades

Andorra la VellaLa policia està preparant una nova campanya que se centrarà de forma específica en els equipaments especials obligatoris per nevades. Es faran controls arreu de la xarxa viària per verificar que els vehicles estiguin preparats, sigui amb rodes de neu o bé portant al seu interior cadenes o accessoris similars en cas de ser necessàries.

El cos remarca que, encara que la carretera estigui neta de neu o gel, els conductors estan obligats a dur els equipaments entre l’1 de novembre i el 15 de maig. Per aquest motiu, si en el moment del control el vehicle no porta pneumàtics de neu, la policia verificarà que el conductor disposa de cadenes. En cas que no les tingui, se’l sancionarà. Les multes per no dur els equipaments en el període obligatori, independentment de les condicions meteorològiques, són de 60 euros.

En cas de neu o gel a la carrera, les sancions per circular sense equipaments especials són de 180 euros per a conductors de vehicles de menys de 3.500 kg i de 500 euros per als conductors de vehicles de més de 3.500 kg.

La policia recorda que tots els pneumàtics han de ser d’hivern o tipus M+S (Mud and Snow), que són els adequats perquè milloren la tracció i la frenada. És igual d’important revisar el nivell de desgast de les rodes per no perdre adherència. En aquest sentit, es recomana que la profunditat del dibuix de la roda no sigui inferior a 3 mm.

Quant a les cadenes, cal que estiguin homologades i siguin les adequades perquè hi ha diverses talles en funció de les mides de les llantes i els pneumàtics. S’aconsella provar-les abans de circular.

Aquesta campanya específica per verificar que els vehicles portin els equipaments especials se sumarà als controls que es fan durant episodis de nevades per, precisament, incidir en la importància d’anar equipats amb antelació per evitar accidents i altres incidències a la xarxa viària.