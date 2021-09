La Copa del Món i els Jocs Olímpics són els grans objectius de la temporada per l'equip d'esquí de fons

Escaldes-EngordanyDesprés de deu anys de col·laboració, Andbank continua amb el patrocini a la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), més concretament, amb l'esquí de fons. El subdirector general de banca país d'Andbank, Josep Maria Cabanes, s'ha mostrat molt satisfet amb la col·laboració, tant pels èxits que donen els dos esquiadors, Irineu Esteve i Carola Vila, com també per les noves i joves incorporacions que afegeixen enguany. En aquest sentit, ha remarcat que els resultats "segur que arribaran", durant la presentació de l'equip de la secció d'esquí de fons de la FAE. De fet, l'entrenador de l'equip, Joan Erola, ha manifestat que els objectius, tant per Esteve com per Vila per aquesta temporada, són la Copa del Món i els Jocs Olímpics.

Tant Erola, com el gerent de la FAE, Carles Visa, han agraït la col·laboració amb l'entitat bancària, la qual els permet mantenir els programes d'entrenament. Quant a aquesta preparació de l'estiu, Erola ha comentat que han pogut tornar a la normalitat d'abans de la pandèmia. "Hem pogut fer la sortida a l'agost, la qual va anar molt bé" a Noruega, ha comentat. De fet, Vila ha manifestat que la pretemporada està sent molt positiva i desitja que es pugui acabar de la mateixa manera fins al novembre, quan comencen les competicions. En la mateixa línia, Esteve ha afegit que van fer dues setmanes d'entrenament a la Rabassa i que ara iniciaran el període de glaceres. Concretament, durant el setembre i l'octubre faran entre 7 i 8 dies de glaceres a Stelvio, Itàlia. Abans de començar les competicions i pujar cap als països nòrdics, Erola, ha afegit que intentaran fer una preparació a Suïssa com l'any passat.

Pel que fa a la competició, que preveuen iniciar-la al novembre, l'entrenador ha indicat abans de participar en la Copa del Món, faran alguna prova FIS a finals de novembre a Noruega. Quant a Esteve, l'objectiu és la Copa del Món i els Jocs Olímpics, i "millorar la regularitat en el nivell", ha declarat Erola. D'altra banda, l'objectiu de Vila és entrar al circuit de la Copa del Món i poder puntuar, i també els Jocs Olímpics. "L'escenari més important per nosaltres és la Copa del Món" que és on hi ha més nivell, ha insistit Erola, afegint que segurament Vila compaginarà la Copa del Món amb la Copa d'Europa. "Creiem que combinar les dues competicions no està malament fins que tinguem un nivell per poder puntuar gairebé a totes les curses", ha declarat. Pel que fa als Jocs Olímpics, els dos esquiadors tenen la classificació olímpica, però ara cal veure a nivell de federació i del Comitè Olímpic Andorrà si hi poden acabar anant.

Enguany, a banda d'Esteve i Vila, la secció també suma a dos esquiadors juniors que participaran en la Copa d'Europa Junior. Així, aquest any s'ha dividit l'equip en dues estructures, una per Copa del Món i una per Copa d'Europa.