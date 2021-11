Quines són les inquietuds de la gent gran?

CanilloEl ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat ha iniciat aquest dimarts a Canillo una ronda de trobades amb la gent gran de les set parròquies en què se'ls facilitarà informació sobre temes com el servei d'atenció domiciliària, el certificat Covid-19 i l'aplicació de salut, els recursos que tenen a l'abast des del ministeri (com cadires de rodes o crosses) o les pensions de solidaritat, entre d'altres. En aquestes reunions també s'intentarà resoldre els dubtes que puguin plantejar els assistents, tal com ha manifestat el president de la Federació de la Gent Gran d'Andorra, Fèlix Zapatero.

La de Canillo ha estat la primera de les set xerrades previstes i tal com ha concretat Zapatero la idea va sorgir del fet que cada mes i mig la federació es reuneix amb Afers Socials i Salut i es toquen diversos temes com el tercer pagador o els programes de prevenció del càncer. "Vam demanar iniciar aquestes reunions i és un plaer perquè en dues setmanes haurem fet tot el circuit de les set parròquies", ha comentat el president de la federació, i ha afegit que demanaran al ministeri que després de Nadal es puguin fer més reunions si es constata que hi ha dubtes i que, de fet, puguin esdevenir "un hàbit".

La ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha manifestat que amb la gent gran es troben "sovint" i que en aquestes trobades van sorgint "moltes idees". Ja abans de la pandèmia s'havia plantejat fer aquestes xerrades amb la participació de tècnics del Govern perquè puguin aclarir dubtes als padrins. En aquest sentit, ha subratllat el fet que se'ls expliqui com funciona l'app de salut, ja que "evolucionarà i es podrà accedir a la història clínica compartida", un fet que els pot ser "de gran utilitat" quan viatgin. "La idea és apropar-nos des del ministeri de manera molt directa i explicar accions que es poden fer i que ells ens traslladin les seves demandes", ha resumit Pallarés. A banda de treballar amb les associacions de les diferents parròquies també han col·laborat amb la Fundació Crèdit Andorrà, on s'han fet xerrades sobre el certificat digital. De cara a la primavera es podrien tornar a repetir o "exposar altres qüestions" aprofitant les xerrades de la fundació i, d'aquesta manera, "ampliar el ventall de la xarxa".

Pallarés ha recordat que fa temps que es treballa en el pla nacional de la gent gran i que s'ha estat cooperant de manera transversal amb els set comuns per disposar del cens. "S'està ultimant i d'acord amb aquest recull de dades estem posant sobre paper algunes propostes", ha afegit, tot recordant que hauran de passar per la comissió nacional d'afers socials, on hi ha representats els set comuns i altres ministeris. En aquestes reunions es posaran sobre la taula "tota la documentació per treballar-la" i fins i tot afegir "iniciatives en aquest pla" que es puguin "recollir" de les reunions amb la gent gran.

A l'últim, i qüestionada sobre l'afer del vel, ha manifestat que s'està "treballant en intern" i que no hi ha "cap informació per afegir".