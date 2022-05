Corts absol el pneumòleg acusat d'homicidi per imprudència

Andorra la VellaEl Tribunal de Corts ha dictat aquest dijous la sentència que absol el pneumòleg acusat d'homicidi imprudent. Segons figura a la resolució, els magistrats han considerat el fet que el doctor no fos conscient que la seva pacient patia hepatitis C i, per tant, no fos tractada de la malaltia i acabés morint, és una errata del sistema sanitari, el qual, almenys el 2005, quan van succeir els fets, no complia amb els estàndards de qualitat. Els familiars de la víctima, qui van denunciar el facultatiu després de la seva defunció, que es va produir el 2011 a causa de la malaltia, probablement recorreran la sentència de primera instància. Es demanava una pena d'entre dos i sis anys d'inhabilitació.