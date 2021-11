La covid 'passa' dels padrins: només 5 infectats majors de 50 anys durant la darrera setmana

Andorra la VellaAndorra té un dels percentatges de vacunació més elevats d'Europa, el 80% dels majors de 16 anys han rebut les dosis per vacunar-se contra el Sars-Cov-2. Des de l'inici del curs escolar, a principi de setembre, les gràfiques de l'evolució i la incidència de la pandèmia al país que setmanalment difon el Govern mostren com destaca l'afectació del virus a les escoles. Alumnes, que no estan immunitzats perquè no s'han vacunat, són transmissors i faciliten que el coronavirus es propagui també entre docents i familiars.

La darrera gràfica d'incidència acumulada els darrers 14 dies per trams d'edat mostra com aquesta cinquena onada afecta, principalment, la franja que va dels 0 als 14 anys. L'altre pic d'incidència que s’entreveu, tot i que és subtil en comparació amb el dels més joves, és a la franja entre els 45 i els 59 anys. Casualment, o no, segons explicava aquesta setmana el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, la franja que està costant més que la gent es vacuni no és la que correspon als més joves, que està en gairebé el 80%, assimilable a la de la resta del país, sinó la que va dels 25 als 50 anys, on "la resposta és una mica més baixa", aproximadament del 70%. Però en general, dels 15 als majors de 75, es manté a ratlla la transmissió amb molt poca incidència.

La incidència de la covid entre la població adulta és molt baixa, fruit de la resposta ciutadana a la crida per vacunar-se i de l'eficàcia dels vaccins per neutralitzar el Sars-Cov-2. És clar que un cop assolida la immunitat de grup les dificultats del virus per circul·lar i contagiar han disminuït dràsticament, en comparació amb les onades anteriors. Durant la darrera setmana només s'han registrat els contagis de dues persones majors de 70 anys i tres infectats majors de 50 anys. La transmissió, doncs, es concentra ara en la població no vacunada, la més jove.

Justament aquesta setmana s'ha conegut que el regulador de medicaments de la Unió Europea avalua la possible autorització de la vacuna Moderna per a nens i nenes d'entre 5 i 11 anys. Recordem que Andorra, actualment, dona l'opció als familiars de vacunar a partir dels 12 anys. Mentre les autoritats decideixen i avaluen els riscos/beneficis de vacunar nens, la incidència del virus a les escoles continua creixent. Una de les mesures per mirar de tallar la transmissió i els contagis ha estat, des d’aquest passat dilluns, tornar a obligar mestres i alumnes a dur la mascareta a l’aula.