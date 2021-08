Els crèdits de carboni, una realitat en breu

Andorra la VellaEl darrer trimestre d’aquest any veurà la llum el reglament que servirà per regular el mercat d’emissions de CO2. D’aquesta manera, serà possible que es puguin ‘comprar’ i ‘vendre’ crèdits de carboni. Tal com explica el director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, el reglament “està tancat” però encara no aprovat a l’espera de poder tenir enllestida la plataforma que ha de permetre aquestes ‘transaccions’.

Tal com comenta Miquel aquest mercat d’emissions és “una de les eines” que permetran “crear un cercle virtuós” entre l’oferta de persones o empreses que tiren endavant projectes i els adquirents que desitgen reduir les seves emissions de CO2 o “enverdir” el seu missatge de responsabilitat social. Altres instruments són els certificats d’origen de l’energia i els plans de mobilitat per a les empreses de més de cent treballadors. El mercat dels crèdits de carboni, tal com detalla Miquel, permetrà que persones físiques o jurídiques que vulguin tirar endavant projectes que tinguin com a finalitat la reducció de gasos d’efecte hivernacle generin crèdits de carboni que podran ‘vendre’ a altres que busquin incorporar a la seva imatge corporativa la seva contribució a la reducció d’emissions. Per a aquesta finalitat es posarà en marxa una plataforma en la qual es “publicitaran els crèdits” que estaran certificats per l’administració, de tal manera que no es creï un “mercat paral·lel” i es garanteixi “la integritat i el control d’aquest mercat”. En aquesta plataforma, aquells que vulguin adquirir crèdits tindran al seu abat diferents propostes que escolliran en funció de la que més els pugui interessar per a la seva responsabilitat social corporativa.

“Serà un ‘win-win’ per a ambdues parts”, explica el director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, ja que d’una banda permetrà que els que ofereixin crèdit puguin gaudir d’un finançament per als seus projectes i que aquells que vulguin reduir les seves emissions les puguin ‘compensar’, adquirint-los. A excepció del que passa a Europa, el Govern no es planteja ara com ara fixar unes quotes a les emissions de les empreses, ja que tal com recorda Miquel “bona part” de les activitats que es duen a terme al país es troben per sota dels llindars que s’estipulen a Europa. En aquest sentit, cal tenir en compte que el país no compta amb indústria pesant que és la que genera més emissions.

En principi hi haurà llibertat perquè qui ofereixi els crèdits i qui n’estigui interessat pactin els preus si bé des del Govern es plantegen “fixar un preu mínim” que podria estar “alineat amb la taxa verda” és a dir, 30 euros per tona de CO2. Malgrat aquesta intenció, Miquel incideix en el fet que “a priori” es deixarà llibertat als intervinents a la plataforma. El funcionament d’aquest sistema, explica, serà similar al certificat d’origen de l’energia, un document que permet garantir d’on prové l’energia de la qual s’abasteixen les empreses. A través d’aquest sistema els productors d’energia renovable poden posar a disposició dels seus clients aquests certificats que aquests poden fer servir per “reforçar el seu missatge de responsabilitat social corporativa”. Tal com destaca el responsable de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, ara el reglament està publicat i es treballa en la digitalització del procés. De fet, sembla que hi ha interès perquè aquests certificats que avalarà l’executiu es puguin obtenir ben aviat, ja que per exemple FEDA té demanada per part d’empreses com entitats bancàries. “Hi ha molt interès”, emfasitza. Aquest sistema suposa “una font d’ingressos complementària per als productors”, que a banda de la venda de l’energia poden rebre un ingrés “complementari” gràcies a aquest certificat. “És un plus”, subratlla.

I la tercera pota d’aquesta política encaminada a què les empreses puguin ser més respectuoses amb el medi són els plans de mobilitat per a empreses de més de cent treballadors. En aquest sentit, Miquel comenta que estan fent un seguiment i que han trobat una resposta “molt positiva i proactiva” de les empreses amb la qual cosa espera que de cara a l’any que ve ja hi hagi alguna amb el pla dissenyat i que això serveixi com a “efecte crida” per a les altres. “Han entès que no només és una càrrega sinó que és un guany” per a elles, constata.

El director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic posa en relleu que haver posat fil a l’agulla per al mercat de crèdits de carboni és “un pas important” però emfasitza que “és un tot” i que cal tenir en compte que “l’acció climàtica té una sèrie de potes”, de petits passos que cal anar fent.

De moment aquestes accions, com el mercat de crèdits de carboni, es plantegen en l'àmbit intern, ja que es vol que “crear un ecosistema atractiu” i que “els diners es quedin a Andorra”.