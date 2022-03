La Creu Roja ret homenatge al primer president de l'entitat Antoni Aristot lliurant un reconeixement a la seva vídua

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 9 de març de 2012, va ser notícia...

El president de la Creu Roja Andorrana, Josep Duró, ha lliurat aquest divendres el reconeixement a qui va ser el primer president de l'entitat, Antoni Aristot. Ha estat la seva vídua, Manela Mora, acompanyada de la família Aristot, qui ha recollit la medalla expressant la il·lusió que li ha suposat el reconeixement, tenint en compte que ella també va estar molt involucrada en la creació de la Creu Roja Andorrana. Duró ha destacat que Aristot va ser l'impulsor de la iniciativa i en va ser el primer president el 1980.

Manela Mora, vídua d'Antoni Aristot, ha rebut aquest divendres el reconeixement al seu difunt marit per haver estat l'impulsor i el primer president de la Creu Roja Andorrana. La deferència s'ha atorgat en el marc del 30è aniversari de l'entitat i s'ha fet aquest divendres perquè la Manela Mora no va poder assistir a la festa de cloenda dels actes d'aniversari on es van fer els lliuraments de tots els reconeixements als presidents que ha tingut l'entitat des del 1980.

L'actual president, Josep Duró, ha agraït a la família Aristot la contribució que va tenir en el naixement de l'entitat, ja que Antoni Aristot va ser el president del Rotary Club i la iniciativa va sorgir d'aquesta entitat, per la qual cosa ell va portar tot el procés de creació de la Creu Roja Andorrana i en va ser president del 1980 al 1982.

Duró també ha destacat la gran evolució que ha patit en els seus 30 anys de vida, perquè es va començar centrant-se en el vessant del socorrisme amb tres voluntaris, i actualment té set àrees i 250 voluntaris.