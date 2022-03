Crida d'Unicef Andorra per a la recaptació de 10.000 euros en benefici dels infants d'Ucraïna

Andorra la VellaUnicef Andorra ha llançat una crida urgent a la societat del país per enviar "de forma immediata" fins a 10.000 euros que serveixin d'ajuda als infants d'Ucraïna afectats actualment pel conflicte bèl·lic. Segons informa l'entitat a través d'un comunicat, les donacions es poden fer a través de la web www.unicef.ad o bé mitjançant els números de compte de MoraBanc (AD60 0007 0019 0000 3213 2011) i Crèdit Andorrà (AD78 0003 1101 1038 0221 0101).

Segons va exposar a Nova York aquest dimarts la directora mundial d'Unicef, Catherine Russell, "la situació a la qual s'enfronten els infants i les famílies atrapats en l'escalada del conflicte a Ucraïna empitjora cada minut. La lluita s'està acostant a les poblacions civils, més a prop de les cases i escoles infantils, als hospitals i orfenats". Des d'Unicef es lamenta que "els danys a les infraestructures han deixat centenars de milers de persones sense aigua potable i electricitat" i, a més, han provocat que almenys 13 infants hagin estat assassinats, segons les dades verificades per l'Acnur.

És per tot plegat que des de l'entitat s'assegura que "s'està treballant les 24 hores del dia per satisfer les necessitats humanitàries que ràpidament s'intensifiquen, i que inclouen serveis mèdics d'emergència, medicaments de primera necessitat, subministraments de salut i equips, aigua potable per beure i per higiene, i refugi i protecció per als desplaçats de les seves llars".

En l'actualitat unes 140 persones treballen per a Unicef a Ucraïna, "i estem enviant més per satisfer les necessitats del país". A banda, cal recordar que la crisi de refugiats, la meitat d'ells infants, està creixent exponencialment, fet que també provoca un augment de les necessitats humanitàries. "Confiem en la generositat i el suport de la comunitat mundial per ajudar a Unicef i els nostres socis a arribar a infants i famílies a Ucraïna, les vides i el futur de les quals estan en perill", va concloure Russell.