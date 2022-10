Crítica perquè Govern convoca un concurs per a un fuster amb un sou de només 1.263 euros bruts al mes

Andorra la VellaLa Secretaria d’Estat de Funció Pública va fer públic l’edicte per a la cobertura amb un funcionari d’una plaça en el lloc de treball d’operari de manteniment, perfil fuster, de l’Àrea de Suport i Manteniment d’Edificis Públics, adscrit al Departament de Territori. Segons l’edicte, “la missió del lloc de treball és realitzar els treballs necessaris per mantenir en bon estat d’us i conservació totes les instal·lacions i equipaments dels edificis públics per tal de prolongar-ne la vida útil, obtenir un bon rendiment, així com reparar, adequar, reformar i condicionar els mateixos perquè s’hi pugui desenvolupar satisfactòriament la funció a la qual estan destinats (educativa, esportiva, cultural, administrativa, etc.)”. La ubicació actual del lloc de treball és itinerant en tots els edificis administratius del Govern. Aquest lloc de treball correspon al nivell N-IV del sistema de classificació del Cos General, amb una retribució anyal bruta de 16.421,08 euros bruts, distribuïda en tretze pagues.

El salari fixat pel Govern a percebre pel fuster és de 1.263 euros al mes, en tretze pagues. Aquest fet ha provocat crítiques respecte a l’escassa valoració econòmica que es fa d’una professió d’ofici om la de fuster. I en aquesta línia s’han registrat queixes respecte que Govern està instant que es paguin millor salaris pel cost de la vida a Andorra i després abona una xifra similar al salari mínim a un fuster. Un dels que s’ha queixat és el polític de Concòrdia Albert Gomà que creu que l’executiu no respecta l’ofici de fuster.