Crítiques a les xarxes perquè la nena del vel rebrà una educació més personalitzada

Andorra la VellaEric Jover, el ministre Portaveu i de Finances, va informar aquest dimecres a la roda de premsa posterior al consell de ministres que, a proposta de la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, s'havia aprovat el reglament d'escolarització que permet que els alumnes puguin rebre educació telemàtica amb les mateixes garanties que ofereix la formació presencial. Jover ha explicat la mesura destacant que afectarà principalment als joves que presentin problemes de salut, per tal de garantir el seu dret a l'educació. Tot i això, també afectarà la nena del vel.

Al mes de setembre, la ministra Vilarrubla va confirmar que la nena del vel rebria classes de forma telemàtica durant el curs. Cal recordar que la noia va negar-se a assistir a l'escola un cop es va aprovar la legislació que prohibeix portar "símbols religiosos ostentosos". Aquesta mesura és considerada per diversos usuaris a les xarxes socials com un error perquè li permetrà gaudir d'una atenció molt més personalitzada. També hi ha qui ha fet broma amb el tema assegurant que només cal inventar-se una nova religió per millor l'experiència educativa.

Motius religiosos? Servei a domicili gratuït per a aquells que es radicalitzen 😤

Jo vull laïcitat a l'escola però també a la societat ‼️ pic.twitter.com/EfaiZcbuiS — Sandra Tomàs Marot 🇦🇩 (@SandraTomasM) 20 de octubre de 2022

Totes les religions? Quina manera d'obrir una porta molt i molt perillosa! Greu error al meu entendre!!!! — Llorenç Toló (@Andorra662) 20 de octubre de 2022

Inclus podriem fer-ne una nova i els nostres fills tindrien profesor particular gratis jajaja — Andorra Twits 🇦🇩 (@andorratwits) 20 de octubre de 2022