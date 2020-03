Els 39 cubans professionals de la sanitat arribaran al país en les pròximes hores

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha avançat que l'equip de 39 professionals cubans que reforçaran el sistema sanitari andorrà, arriben aquest diumenge a última hora del dia. D'aquests, 27 són tècnics d'infermeria i 12 de la medicina, tots ells experts en medicina interna i cures intensives. Martínez Benazet ha assegurat que "tindran totes les seves necessitats cobertes i estaran assegurats per la CASS".

Des del Govern s'ha detallat que se'ls hi farà un protocol d'acolliment per assegurar-se que tots ells "estan sans i no hi ha possibilitat que portin la malaltia" i a poc a poc "s'aniran integrant a l'hospital". En anteriors compareixences del ministre, es va explicar que els treballadors estaran allotjats en un centre hoteler mentre duri la seva estada a Andorra.