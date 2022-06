Cuidar-se durant l'estiu també és possible

És veritat que durant l'estiu és quan més ens fixem en el nostre cos. Segurament, els excessos que s'han fet al llarg de l'hivern és reflecteixen durant els mesos de calor i és quan ens diem a nosaltres mateixos: haig de fer bondat amb el menjar i haig de reprendre la pràctica esportiva. Potser no ho diem amb aquestes paraules, però el contingut segur que és aquest. A més a més, si ens aturem un moment, veurem que constantment rebem imputs que ens recorden el que hem de menjar, quins exercicis físics hem de realitzar per tenir un cos definit... I també estem cansats d'escoltar que tot passa per un canvi d'hàbits i que ens hem d'encaminar pels hàbits saludables. Cansats que ens ho repeteixin, però és una frase que diu tota la veritat.

L'empresa andorrana Biobio aporta el seu granet de sorra perquè ho apliquem. Biobio, que des de fa mesos ja trobes a la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra , disposa de tot un assortit de plats preparats saludables i tradicionals que ens poden ajudar a adquirir aquests bons hàbits.

Plats preparats Biobio

Plats preparats amb ingredients naturals del Principat d'Andorra. De fet, el consum de proximitat és un dels valors que comparteixen tant Pyrénées Andorra com Biobio. No és l'únic, ja que ambdues entitats també aposten per valors que fomentin la sostenibilitat, el respecte el medi ambient i la salut.

Sense dubte, Biobio és una bona opció si a més de cuidar-te també vols guanyar temps per fer altres coses. I si vols provar receptes tradicionals que encara no t'atreveixes a cuinar, l'empresa andorrana és la teva millor aliada. Recorda que tots els productes de Biobio els trobaràs al supermercat de Pyrénées Andorra .