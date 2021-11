Cultura urbanada, esport i oci a la segona edició de l'Alpha Space

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la segona edició de la mostra Alpha Space, un esdeveniment dedicat als joves i centrat en la cultura urbana, l'oci i l'art. El festival, que se celebra al llarg de tota la jornada al Prat Gran de la parròquia compta amb la participació de diversos artistes, dissenyadors i esportistes nacionals amb la voluntat de "mostrar el talent que tenim al país".

D'aquesta manera, els ciutadans poden gaudir d'espectacles, com performance del món del circ, l'actuació de diversos discjòqueis, rapers i, fins i tot participar o visualitzar trucs i filigranes de professionals i amateurs de l'skate. Tal com ha explicat l'organització de l'esdeveniment, Soraya Miquel, l'espai, que aquesta edició ha canviat d'ubicació respecte a la primera que es va celebrar al Prat del Roure, també compta amb estands comercials i exposicions d'art lliure i de taules d'snowboard "on si algú hi està interessat, se'ls ofereixen indicacions de cara a futures compres" i una zona lúdica amb futbolí i dards. "A Andorra tenim un professional amb gran talent i la voluntat de l'esdeveniment és donar-lo a conèixer d'una manera lúdica i entretinguda", exposa.

A banda d'aquests atractius, a l'Space Alpha els visitants poden trobar diverses parades "alternatives", com un espai destinat a les teràpies naturals i un taller de henna i 'bodypaint'. Des de l'organització esperen que a l'esdeveniment hi acudeixin aproximadament el mateix nombre de persones que en la passada edició, en la qual van assistir 400 visitants, però afirmen que "el fet d'estar en un espai interior només ens permet un aforament de 350 persones" i lamenten que "no hem pogut fer la suficient difusió dels actes i espectacles". Tanmateix, Miquel apunta que sent "dissabte" i amb l'auge que genera l'Andorra Shopping Festival al voltant de l'avinguda Carlemany, "esperem que torni a ser tot un èxit".