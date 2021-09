La Seu d'Urgell recupera la Fira de Sant Ermengol amb una edició al carrer i sense tiquets de degustació d'aliments

La Seu d'UrgellLa Seu d'Urgell tornarà a celebrar, del 15 al 17 d'octubre, la mil·lenària Fira de Sant Ermengol, després que la situació sanitària impedís dur-la a terme l'any passat. Aquesta edició, però, es durà a terme a l'aire lliure i sense poder vendre tiquets de degustació per tastar els formatges i altres productes alimentaris de proximitat. Al certamen hi prendran part més d'una quarantena de formatgeries artesanes del Pirineu, les quals participaran en un concurs que, aquest cop, s'haurà de fer a porta tancada i amb la pràctica de tests d'antígens previs al jurat i als representants de cadascuna de les empreses que competiran en les diverses categories. Als carrers de la capital alturgellenca tampoc hi haurà parades de venda ambulant.

Els diversos formatges artesans del Pirineu estaran distribuïts en una quarantena de casetes de fusta situades a l'avinguda del Camí Ral de Cerdanya. Mentre, les parades de productes alimentaris de proximitat s'instal·laran a la plaça dels Oms de la Seu d'Urgell i la part de la fira d'artesania s'ubicarà al passeig Joan Brudieu. Pel que fa a la secció de vehicles, es mantindrà al mateix lloc, a l'aparcament del Doctor Peiró, on també hi hauran algunes 'food trucks'.

Una de les novetats és que, a banda del Concurs de Formatges Artesans del Pirineu, hi haurà una altra competició en paral·lel on es donarà veu al col·lectiu d'infants i joves. Aquest tindrà lloc el mateix dissabte de la fira però en horari de tarda, tal com ha explicat la tinent d'alcalde de Promoció de la ciutat, Mireia Font. Pel que fa als vídeos publicats en els darrers mesos amb diferents tasts de formatges, es facilitarà que el públic pugui adquirir els diferents productes per fer la degustació a casa.

Quant a la jornada tècnica de la fira, aquesta tractarà sobre temes de sostenibilitat i analitzarà l'impacte que té la producció de formatge en el medi ambient. Mentre, Eugeni Celery de la Formatgeria Eugene de la Seu d'Urgell serà l'amic del formatge de la present edició del certamen. Finalment, en el cas de la venda ambulant s'ha optat per no instal·lar les parades tenint en compte les dificultats que hi havia per reubicar-les i perimetrar l'espai, ja que aquestes habitualment es distribueixen per diversos carrers del centre de la capital alturgellenca.

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha recordat que la Fira de Sant Ermengol és un dels principals aparadors per donar a conèixer la ciutat i, alhora, ha explicat que és una manera de posar en valor la feina que duu a terme el sector lleter de la zona. En aquest sentit, ha dit que precisament cal potenciar-lo en un moment en què els ramaders estan patint pel preu al qual se'ls hi paga la llet.