Dels 13 ingressos a planta de l’Hospital, 9 són persones no vacunades

Andorra la VellaLes gràfiques que cada setmana difon Salut mostren com la incidència del Sars-Cov-2 a Andorra cau de manera pronunciada al país des de fa tres setmanes. Cada cop hi ha menys persones infectades i cada cop reporten menys gravetat. Ara bé, malgrat aquesta dinàmica que el ministre Martínez Benazet ha titllat de “molt positiva” la pressió hospitalària s’ha incrementat lleugerament durant aquest passat cap de setmana. Aquest dilluns hi ha 13 pacients ingressats a planta de l’Hospital de Meritxell. Segons ha detallat el dirigent, d’aquests, n’hi ha 9 que són persones no vacunades, “un percentatge molt significatiu” si es té en compte que només hi ha un 17% de la població major de 16 anys que no s’ha vacunat. Encara sobre la pressió hospitalària, aquest dilluns s’ha reportat l’ingrés a la Unitat de Cures Intensives de la primera persona infectada amb la variant òmicron. Hi ha quatre ingressos a l’UCI, tres d’ells requerits de ventilació mecànica. Les persones que fa més temps que són a l’UCI es van infectar amb la variant delta, i aquesta darrera ho ha fet amb òmicron. Benazet, però, ha contextualitzat aquest ingrés dins una “normalitat relativa”, tenint en compte l’alta incidència d’aquesta variant entre la societat andorrana.

Des de divendres, Salut ha detectat 209 nous positius, amb 90 casos divendres, 68 dissabte i 51 diumenge. D'aquesta manera, els casos totals des de l'inici de la pandèmia són de 36.808, i les altes ja s'eleven a les 35.201. Els casos actius continuen disminuint i aquest dilluns només resten 1.460 persones amb la malaltia. A més, una altra bona notícia és que no s'ha hagut de lamentar cap nova defunció i aquestes es mantenen en 147. Benazet també ha actualitzat la taxa de reproducció, la qual es manté molt baixa a 0,54. Pel que fa a la incidència acumulada en els darrers 14 dies, actualment totes les franges d'edat ja estan en un franc descens. D'altra banda, quant a la vacunació dels infants, el passat divendres es van vaccinar a 21 nens i nens i ja hi ha 113 menors inscrits per a rebre la vacuna, la qual se'ls hi administrarà la propera setmana. En aquests instants, un 82,74% de la població major de 16 anys ha rebut la pauta completa, un 84,02% porta una dosi, i un 59,26% ja ha rebut la dosis de reforç.

Mascareta fora de les aules en les setmanes vinents

Aquesta bona dinàmica de la pandèmia també es reflecteix en la població escolar amb catorze aules menys afectades pel virus que el passat divendres. Actualment, hi ha tan sols una aula sota vigilància activa, cap en total i una en parcial, i 63 aules més sota vigilància passiva. Per tant, des de l'executiu valoraran treure els cribratges setmanals a les escoles. "És molt probable que d'aquí poc ja no es facin", ha indicat el ministre, qui ha afegit que ja s'autoritzen les sortides fora de l'àmbit d'Andorra. A més, ha avançat que estan estudiant poder treure la mascareta en els grups bombolla en un parell de setmanes.

Benazet ha declarat que aquesta mesura es prendrà a la vegada en tots els cursos, però ha reiterat que només serà en grups bombolla. "Quan s'hagin de barrejar per alguna activitat, tornarà a ser necessari l'ús de la mascareta", ha puntualitzat. La baixa incidència a les aules també s'observa en la positivitat dels tests dels cribratges, la qual continua baixant i es troba al voltant del 2,3%.

Finalment, el ministre també ha avançat que tot i que no s'ha plantejat, és probable que en un futur, i amb aquesta bona evolució, les TMA sense prescripció mèdica s'hagin de tornar a pagar a preu de cost. D'altra banda, ja hi ha vuit farmàcies adherides a l'acord del Govern per la venda dels tests d'antígens a un preu reduït, i a la pàgina web del ministeri de Salut estan indicades quines farmàcies són.