L’oci nocturn reobre aquest divendres

Andorra la VellaDesprés de mesos tancat, proves pilot i reunions vàries entre autoritats sanitàries i responsables d’aquest tipus de locals, el Govern ha decidit que, vista la caiguda de la incidència covid entre la ciutadania, reobri l’oci nocturn des d’aquest divendres, 11 de febrer. Segons ha explicat aquest dilluns el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, aquests locals podran obrir en el seu horari habitual prepandèmic, amb una ocupació del 100% de capacitat. Cada establiment tindrà dues opcions d’obertura: una, per entrar i gaudir de la nit sense haver de dur la mascareta posada, requerirà d’un control d’entrada amb certificat covid i test d’antígens negatiu (realitzat les darreres 12 hores a l’entrada en un establiment autoritzat). I l’altra opció tindrà un control d’entrada que demanarà el certificat covid, no caldrà un test d’antígens però sí que requerirà de l’ús de mascareta quan no s’estigui consumint.

Benazet ha remarcat que la situació actual és d'un optimisme prudent, afegint que la situació és esperançadora. Per aquest motiu, també ha comentat que des de l'executiu auguren uns carnavals amb "la màxima normalitat possible". Tot i així, ha volgut recordar que la bona situació actual "no és el fi de la pandèmia", i per aquest motiu, a l'espera que el comitè científic es reuneixi aquest dimecres, encara es manté l'ús del certificat Covid. "Estem veient que encara hi ha més transmissió del virus entre persones no vacunades que entre vacunades", ha destacat, reconeixent que no és tan evident com amb la variant delta.