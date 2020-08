Un 4,69% dels controls d'alcoholèmia, positius

Un 4,69% dels controls d’alcoholèmia i drogues que la policia ha efectuat en el marc de la campanya que va arrencar el 29 de juny i que es va tancar el 2 d’agost han estat positius. Així, tal com informen des del cos, aquesta campanya preventiva ha acabat amb un total de 2.193 controls efectuats, dels quals 2.090 han donat un resultat negatiu; 101 han estat positius i dos han estat de persones que han refusat fer-se el control. Cal destacar que el percentatge de positius en aquesta campanya d’estiu és lleugerament inferior a la del 2019, quan es va situar en el 4,92%.

Del total de controls positius 28 han comportat una sanció administrativa ja que la taxa d’alcohol del conductor estava entre els 0,51 grams d’alcohol per litre de sang(g/l) i els 0,80; 71 han comportat la detenció del conductor a l’haver donat una taxa d’alcohol superior als 0,80 g/l; dos han estat positius a tòxics i, com s’ha esmentat, hi ha les dues persones que han refusat fer-se la prova.

Les persones detingudes són deu dones i 65 homes; 65 d’aquestes persones eren residents i deu turistes. 37 dels detinguts han donat un resultat positiu d’entre els 0,81 i els 1,20 grams d’alcohol per litre de sang; tretze han estat entre l’1,21 i l’1,60; catorze entre l’1,61 i els dos grams i altres set arrestats han donat positius superiors a dos grams: 2,24; 2,35; 5,14; 3,67; 2,62; 3,06 i 2,15. Cap de les persones han donat positiu al mateix temps a drogues i alcohol i no s’ha detingut cap conductors professional. Quant a les franges d’edat, setze dels detinguts tenien entre 18 i 25 anys; 27 entre els 26 i els 40 anys i 32 tenien més de 40 anys.

Des de la policia també fan esment del fet que del total de persones detingudes, tres han estat involucrades en accidents de circulació de danys materials, i cap en accidents amb ferits.

Quant a les franges horàries en què s’ha fet aquests controls, cal destacar que 741 han tingut lloc entre les sis del matí i les dues del migdia, dels quals vuit han estat positius, tres han resultat en una sanció i cinc en detenció; 771 s’han fet entre les dues del migdia i les deu de la nit, sent el resultat de 35 positius, vuit sancions i 27 detencions. I entre les deu de la nit i les sis de la matinada hi ha hagut 681 controls dels quals 60 han estat positius, disset han acabat amb una sanció i 43 en detenció.

Des de la policia recorden que amb la campanya de controls, el que es pretén és fer palès que "la suma d’alcohol+volant és del tot inviable". En aquest sentit, incideixen que l’objectiu ha estat encaminat a la disminució de la sinistralitat a les carreteres, i amb la finalitat última de l’assoliment de l’objectiu marcat de la disminució dels accidents. En aquest sentit, lamenten que, tot i haver publicitat activament la present campanya, es constati que el nombre de controls positius realitzats en la franja horària de deu de la nit a les sis de la tarda, hagi estat del 8,81%.