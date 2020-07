El 91% dels visitants del juny eren excursionistes

Després de dos mesos i mig en què l'entrada de visitants per les fronteres va quedar totalment reduïda a zero, el mes de juny ja es va començar a notar una certa activitat, fruit del fet que els països veïns permetessin el moviment dels seus ciutadans. Així, segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern, el mes de juny han entrat al país un total de 502.843 visitants, dels quals 455.894 són excursionistes (90,7%) mentre que 46.949 són turistes (9,3%). Respecte al mes de juny de l'any passat, el nombre de visitants ha disminuït un 17,3%. Això és fruit del fet que el nombre d'excursionistes ha augmentat un 5,7%, mentre que el nombre de turistes ha davallat un 73,5%.

Per país de residència, els visitants francesos presenten una variació positiva d'un 26,1%, mentre que els visitants espanyols i d'altres procedències presenten una disminució d'un 46,8% i d'un 86,9%, respectivament.

Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, els visitants han disminuït un 18,4%. Per tipus de visitants, tant els turistes com els excursionistes han davallat durant els darrers dotze mesos amb una caiguda del 16,6% i del 19,5%, respectivament.

Des de principis d'any els visitants davallen un 39,9% respecte al mateix període de l'any anterior. Els turistes presenten una disminució d'un 36,8%, i els excursionistes del 41,9%.

El 48,5% dels visitants va venir al país en família i un altre 28,1% ho va fer amb la parella. Quant al motiu de la visita el 91% va afirmar que havia viatjat a Andorra per fer compres, sent el 96% de la motivació dels excursionistes i del 51% dels turistes, que també assenyalen en un 14% altres motius com l'oci cultural.

La pernoctació mitjana entre els turistes espanyols ha estat de 2,6 nits i la dels francesos d'1,8, mentre que els visitants d'altres nacionalitats n'han registrat una d'1,3 dies. Així, la mitjana per a aquest mes de juny ha estat de 2,4, lleugerament inferior a les 2,5 nits de l'any passat. El 60% d'aquestes persones va pernoctar en hotels, aparthotels o apartaments turístics. Andorra la Vella, amb un 21% de les pernoctacions, va ser la parròquia més escollida, seguida del Pas de la Casa amb un 18%.



El nombre d'establiments inscrits al registre de comerç creix el 0,5% el segon trimestre respecte del 2020

El nombre d'establiments inscrits al Registre de Comerç i Indústria al tancament del segon trimestre del 2020 se situa en 9.692, la qual cosa representa un augment del 0,5% (53 establiments més) respecte al tancament del trimestre anterior, i un augment del 3,9% (366 establiments més) en comparació amb el mateix període anterior del 2019. Segons ha fet públic aquest dilluns el departament d'Estadística, en l'àmbit sectorial es detecta que, segons l'activitat econòmica de Classificació d'Activitats Econòmiques d'Andorra de l'any 2019 (CAEA), gairebé el 60% dels establiments se centralitzen en tres sectors d'activitat.

En primer lloc, el sector de comerç a l'engròs i al detall, la reparació de vehicles de motor i motocicletes ha estat, amb el 30,2% del total, el que més establiments té registrats, amb 2.931. En comparació amb el final del primer trimestre ha disminuït el 0,2% (sis establiments menys). Seguidament se situa el sector d'activitats professionals, científiques i tècniques amb 1.547 establiments, el que representa el 16% del total. Durant el segon trimestre del 2020, aquest sector ha registrat un augment de l'1,5% (23 establiments més). En tercer lloc, el sector de l'hostaleria, a finals del segon trimestre d'enguany, ha registrat 1.033 establiments (10,7% del total), la qual cosa representa una reducció intertrimestral de l'1%.

Pel que fa a l'evolució anual del nombre d'establiments inscrits al Registre de Comerç i Indústria, s'observa el canvi de tendència a partir de l'any 2012 (7.178 establiments) en què es dona el valor mínim dels darrers anys i, a partir d'aquell moment, l'evolució és a l'alça fins a arribar als 9.692 actuals, tot i que durant l'any 2020 la corba es manté més estable que en anys anteriors.