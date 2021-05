Denuncien un possibe atac d'un os a un poltre a l'Aran

Vall d'AranAquest cap de setmana s'ha denunciat un possible atac d'un os a un poltre a Gessa, a Naut Aran, segons informa el Conselh Generau d'Aran. Els agents de Medi Ambient del Conselh van assistir el ramader, però no van poder confirmar ni la causa de la mort de l'animal ni si el cadàver havia estat consumit per un plantígrad. Les restes del poltre s'han enviat a un especialista en tafonomia perquè confirmi el tipus de bèstia que se l'hauria menjat i saber el perquè de la seva mort.