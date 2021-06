Desconfiança en AstraZeneca

Andorra la VellaSempre que en una roda de premsa d'actualització de dades relacionades amb la Covid s'ha preguntat al ministre de Salut la seva opinió sobre què passa amb les vacunes desenvolupades per Oxford AstraZéneca, Martínez Benazet ha optat per la resposta prudent i ha replicat que tots els remeis que hi ha al mercat i que estan validats per l'autoritat competent són efectius. Però el cert és que, ja sigui perquè a diferència dels altres es ven a preu de cost o perquè se l'associa al Brexit, la mala premsa ha acompanyat el vaccí anglo-suec des del moment que va sortir al mercat.

Malgrat que els percentatges d'incidència en persones que s'han administrat aquesta vacuna són similars als de la resta de vaccins, molt països d'Occident han deixat d'administrar-la i han regalat les remeses que havien encarregat, a països tercers. Alguns mitjans de comunicació han difós informacions confuses sobre suposats efectes secundaris, que han aixecat els recels de bona part de la ciutadania. En això darrer, Andorra no ha estat una excepció, tal i com demostren les respostes dels enquestats del darrer Observatori del Centre de Recerca Sociològica, difós aquesta setmana.

La mostra, realitzada a més de 700 persones durant el passat abril, revela la desconfiança associada a AstraZeneca. Quan es demana si totes les vacunes els generen la mateixa confiança, o de manera contrària, si n'hi ha alguna o algunes que els hi generen menys, trobem que més de la meitat, el 54%, diu que totes li generen la mateixa confiança, però hi ha un 41,5% que respon que no totes li generen el mateix nivell de confiança.

Si es tenen en compte les variables sociodemogràfiques es destaca que hi ha major proporció d’homes que de dones que manifesten tenir la mateixa confiança per tot el ventall de vacunes, 57% per un 50% de dones. També s’observa que com més augmenta l’edat també creix la proporció de casos que declaren que totes les vacunes els genera la mateixa confiança (41% entre els més joves, 46% els joves de 25 a 34 anys, 51% els de 40 a 54 anys i 64% els de 55 anys o més).

Del total d’individus que diuen no confiar de la mateixa manera en totes les vacunes, el 62% diu que la vacuna d’AstraZeneca és la que li genera menys confiança, el 26% diu que de fet, cap d’elles li transmet confiança i el 14% la de Jansen de Johnson & Johnson. Per sota el 5% trobem la russa Sputnik V o la desenvolupada per Pfizer BionTech.

Recordem que la majoria de vacunes que ha administrat Andorra -la remesa més gran rebuda pel projecte Covax i les arribades de França- són AstraZeneca, i només les enviades per Espanya han estat Pzifer.