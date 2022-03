Es desdoblen línies i s’avancen horaris del transport escolar davant la previsió de nevades d’aquest divendres

Andorra la VellaEl Govern informa que, davant la previsió de nevades generalitzades a tot el país, s’ha decidit, de cara a aquest divendres 1 d’abril, al matí, desdoblar algunes línies del transport escolar, així com modificar alguns horaris per avançar-los lleugerament.

Les línies que es desdoblaran són: la que surt a les 7.10h del Pas de la Casa per anar a l’Escola Andorrana de 2ª ensenyança d’Encamp i al Liceu Comte de Foix, i la que surt a les 7h d’Arinsal per anar a l’escola de segona ensenyança de Santa Coloma, al col·legi Janer de segona ensenyança i al Liceu Comte de Foix.

I les línies que avancen horari són: la que surt a les 7.15h del poble de Pal per anar a l’escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino. La que surt a les 6.45h de la Cortinada per anar a l’escola andorrana de Batxillerat i al col·legi Maria Moliner. La que surt a les 7.35h de Fontaneda per anar al Janer de maternal i primera ensenyança. La de les 7.30h que va de la Cortinada al Janer de maternal. La de les 6.50h, de Canillo al Maria Moliner i al Sant Ermengol. La de les 7.30h, de la Dama de gel l’escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino. La de les 7.15h, de la Cortinada al Liceu i al Janer.

També avancen l’horari: la línia de les 7.15h d’Aixirivall i Juberri per anar al Liceu, a l’escola de segona ensenyança de Santa Coloma i al Janer. La de les 7.30h, de Sant Julià al Pas de la Casa. La de les 6.50h, d’Arans al Sant Ermengol. La de les 7.45h, de Sant Julià al Janer i a l’escola de segona ensenyança de Santa Coloma. La de les 7h, de Juberri al Sant Ermengol. 7.25h, d’Escàs al Lycee. 7.30h, de Pal al Janer de maternal. 7.45h, d’Arinsal al Maria Moliner i al Sant Ermengol. 7.35h, de la carretera dels Vilars a l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp. 7.45h, de Canillo al Sant Ermengol. I a les 7.45h, d’Aixirivall al Maria Moliner i al Sant Ermengol.