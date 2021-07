Detectats vuit positius en el cribratge previ al concert de Don Diablo

Andorra la VellaEls cribratges que s'impulsen des del ministeri de Salut per tal de donar seguretat a la celebració dels concerts que conformen l'Andorra Mountain Music (AMM) van permetre detectar aquest dissabte vuit positius entre els assistents a l'actuació de Don Diablo. Segons ha explicat aquest dilluns el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, tots ells eren turistes, i arran del resultat, no se'ls va deixar entrar al recinte.

El concert del Dj, el quart que se celebra en el marc del festival, va comptar amb una notable entrada, però inferior a la registrada en espectacles com els oferts per Armin van Buuren, un dels caps de cartell de l'AMM juntament amb David Guetta. De fet, Torres ha explicat que van gaudir de l'actuació fins a 2.934 persones.

Aquest era el primer concert que se celebrava sense el servei de restauració i beguda, una mesura presa per Salut per tal de minimitzar l'efecte de la Covid i prevenir nous contagis. Tot i això, aquesta restricció va provocar, segons ha reconegut Torres, "que a l'exterior del poble hi hagués més moviment" de persones, que principalment feien 'botellots'.

Davant d'aquesta situació, el ministre ha confirmat que "durant aquesta setmana analitzarem les mesures a prendre" de cara a l'actuació de Dj Snake, que tindrà lloc aquest dissabte, amb la voluntat d'evitar imatges com les que s'han pogut veure aquest cap de setmana. "En funció de l'evolució de la pandèmia ens anem adaptant per fer un festival segur", ha dit.

Finalment, quant al concert de Dj Snake, anunciat la setmana passada en substitució de Texas, està registrant una bona evolució de vendes des que aquest dissabte s'obrís el període per adquirir les entrades. Tot i això, Torres ha manifestat que també hi ha hagut diverses demandes de reemborsament. La poca antelació de l'anunci de l'actuació del nou artista, i el fet que moltes persones van adquirir la seva entrada per gaudir de Texas, provoquen que el concert de Dj Snake sigui menys multitudinari que els anteriors.