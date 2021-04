Detenen una noia de 19 anys per increpar i oposar resistència a uns agents que feien un control

Andorra la VellaSegons l'informe de detencions setmanal que difon la policia, durant els darrers set dies s'han practicat una vintena d'arrestos, 11 per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit i 9 per 'altres delictes'. La policia ha detingut aquest cap de setmana a Andorra la Vella una noia resident de 19 anys per increpar i oposar resistència als agents a la via pública. El cos d'ordre l'acusa de presumpta autora dels delictes contra l’honor –injúries– i contra la funció pública –resistència i desobediència–, segons explica en el comunicat setmanal de balanç de detencions. Els fets van tenir lloc de matinada quan la noia caminava per la via pública i va increpar i proferir injúries contra els agents de policia que estaven practicant un control de vehicles. Segons el relat policial, en el moment de detenir-la, la noia va reaccionar de forma "desproporcionada", fent cas omís a les indicacions dels agents i va oposar una "forta resistència" en el moment de la detenció.

Destaca també la detenció divendres passat a Escaldes-Engordany d'un home resident de 50 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública –desobediència– i contra la llibertat –amenaces–. Els agents van ser requerits per una discussió i posterior baralla en un establiment hoteler entre dos homes. Segons la policia, en el moment que els agents van explicar al detingut el procediment que calia seguir per efectuar una reclamació envers l'altre implicat, no en va fer cas i li va proferir amenaces de mort.

Pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, la policia va detenir la matinada de dijous de la setmana passada, després d'un accident amb danys, un noi resident de només 18 anys, que va donar positiu a la prova de control de tòxics salivar amb una taxa de 2’16 g/l. i que estava en possessió d’1,7 grams de marihuana

Agressions

D'altra banda, la policia ha informat de sis detencions per agressions, sobretot en l'àmbit domèstic. Així la policia va arrestar dilluns de la setmana passada, a Escaldes-Engordany, dos homes residents de 32 i 36 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els agents van haver d'intervenir per una baralla entre dos germans i quan va arribar al lloc dels fets va determinar que arran d’una problemàtica familiar s’havia originat una forta discussió, que posteriorment havia derivat en una agressió mútua entre els dos homes. El mateix dia, a Andorra la Vella, una dona i un home residents de 31 i 41 anys, respectivament, van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. En l'actuació es va detenir les dues persones que arran d’una discussió de parella es van agredir mútuament.

Ja dimarts, a Andorra la Vella, un home resident de 22 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. La policia va ser requerida per una discussió de parella a la via pública que va derivar en una agressió per part del detingut envers la parella.