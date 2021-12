Detingut per amenaçar menors amb una arma de foc i per ferir-ne una, perquè li tiraven boles de neu a la finestra

EncampAquest diumenge al vespre, a Encamp, la policia ha detingut un home resident al país, de 52 anys, per la presumpta comissió de delictes contra la llibertat, la seguretat col·lectiva, la funció pública i la integritat física i moral. Tot comença a la tarda, quan un grup de menors li estarien llençant boles de neu a la finestra i a la façana del seu domicili, sempre segons l’atestat. Quan s’hi personen els agents, determinen que arran dels fets exposats s’ha iniciat una discussió entre l’interessat i el grup de menors a partir de la qual, l’home els hauria amenaçat amb una arma de foc, segons manifesten els menors, tot i que els agents no intervenen l’arma. Després de la discussió, el detingut s’hauria identificat com a policia, hauria baixat al carrer i hauria agredit una menor donant-li un cop al cap amb un telèfon mòbil, un fet que li hauria causat una ferida sagnant al cap.

D'altra banda, cal destacar la detenció, dilluns de la setmana passada a Arinsal, d'un home resident de 31 anys que en el marc d'una discussió hauria maltractat la seva exparella en un domicili particular que comparteixen. El mateix dia, a Escaldes-Engordany, els agents van detenir una dona no resident de 19 anys que va presentar un certificat laboral fals per tramitar l'autorització de residència i treball temporal.

Els agents també van arrestar dimecres a Andorra la Vella un home resident de 49 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de justícia, concretament per la seva absència a la vista en un procés penal. Segons la policia, l'home era objecte d'una ordre de recerca judicial amb detenció per no presentar-se a una vista oral del Tribunal de Corts per tal de declarar com a testimoni, en la que hi ha persones privades de llibertat, havent estat citat correctament i havent-se suspès la vista donada la seva incompareixença.

Ja dissabte, va ser detingut un jove resident de 21 anys a la Massana per incomplir la suspensió del permís de conduir. També cal destacar la detenció, dijous, d'un resident de 36 anys en el marc de l'operació policial judicialitzada de lluita contra el tràfic de drogues 'Bronx'.

Altres sis persones van ser detingudes per conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues. El conductor que va donar un resultat més elevat va ser un resident de 31 anys que dimecres de matinada va ser controlat amb un resultat positiu de 2,24 grams d'alcohol per litre de sang.