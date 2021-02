Detingut un home per intentar agredir sexualment i colpejar una companya de pis

Escaldes-EngordanyLa policia ha detingut aquest cap de setmana a Andorra la Vella un home resident de 51 anys per intentar agredir sexualment i colpejar una companya de pis, com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat sexual i la integritat física i moral. Els agents van ser requerits en un domicili particular on el detingut, segons el relat policial, hauria tingut una "actitud intimidatòria" envers una companya de pis perquè hauria induït la víctima a "prendre part en un comportament o relació sexual". Com a conseqüència d'això, la dona li va donar un parell de bufetades per "treure-se'l de sobre" i l'home va respondre amb un cop de puny a la cella esquerra, que la va fer caure a terra.

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 16 persones durant aquesta darrera setmana (del 15 al 21 de gener). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (6) i altres delictes (10).

També aquest cap de setmana, la policia ha detingut a Escaldes-Engordany un home resident de 38 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. La detenció es va produir arran d'una forta discussió en un domicili particular, la qual va derivar posteriorment en agressió, segons assegura aquest dilluns el cos d'ordre en el comunicat de balanç de detencions setmanal. De la investigació efectuada, la policia explica que el detingut va ser convidat a casa d'un amic i, durant la nit, aquest últim l'hauria ofès per un comentari. Posteriorment, s'hauria iniciat una discussió "acalorada", fins que el detingut l'hauria agredit amb un got de vidre, colpenjant-lo a la part posterior del cap i causant-li una "gran" ferida sagnant.

Destaca també la detenció la nit de divendres passat a Andorra la Vella d'una noia resident de només 18 anys per agredir el seu germà, com a presumpte autora d’un delicte contra la integritat física i moral. Els agents van ser requerits per una forta discussió en un domicili particular. Al lloc dels fets el cos d'ordre va determinar que la detinguda hauria donat un cop al cap al seu germà i, a conseqüència d'això, li va causar una ferida sagnant al nas.

Per últim, els agents van detenir dimarts de la setmana passada a Escaldes-Engordany una dona resident de 34 anys per falsificació de receptes amb l'objectiu de l’obtenció fraudulenta de medicaments. La dona, detinguda com a presumpta autora dels delictes contra la salut pública i contra la seguretat en el tràfic jurídic, era objecte d’una ordre de recerca judicial per una investigació.