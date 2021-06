Detingut un home per tocaments a una dona

Andorra la VellaLa policia va detenir dimecres de la setmana passada a Escaldes-Engordany, un home no resident de 57 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual. La detenció es va dur a terme arran de la denúncia que havia fet el dia anterior una dona resident en la qual relatava que un home que no coneixia, li havia proposat tenir relacions sexuals, i que li havia fet tocaments a una cama, així com que s'hi va abraonar.

Quan la policia va localitzar l'home li va fer lectura dels seus drets, però tal com constata el cos d'ordre, van apreciar que l'home podria tenir alterada la seva capacitat volitiva i de judici, per la qual cosa es va creure convenient que fos visitat pel metge forense, i aquest va recomanar el seu trasllat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, per tal de ser avaluat per un metge especialista en psiquiatria.

Aquesta és una de les divuit detencions fetes la setmana passada i entre les quals també cal afegir l'arrest a Canillo d'un home no resident de 55 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat, per amenaces de mort amb una arma curta. Els agents van ser requerits a Encamp per una persona que hauria estat amenaçada de mort amb una arma de foc en el decurs d'una discussió mitjançant una videoconferència. Efectuada una recerca, es va controlar el presumpte autor, que va reconèixer els fets i va lliurar una arma curta de la cinquena categoria -arma d'aire comprimit-.

També cal destacar la detenció a Encamp, d'un home resident de 23 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra l'honor, concretament per injúries. La policia havia estat alertada perquè un grup de joves estaria fent una festa que causava soroll a la via pública a la zona de la carretera dels Cortals. Al lloc dels fets, es va controlar un grup de tretze persones, i el detingut en tot moment va tenir "una actitud desafiant" cap als agents interventors als quals va proferir "comentaris despectius".

A més, cal afegir la detenció a Encamp d'un home resident de 25 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat i contra la seguretat col·lectiva, per conducció d'un vehicle automòbil amb una taxa de 0,92 g/l. L'home havia tingut un incident de circulació amb un vianant quan circulava amb el seu vehicle, i en un moment donat li va etzibar un cop de puny que li va causar una ferida sagnant al nas i el desplaçament d'un peça dental. Quan se li va fer el pertinent control d'alcoholèmia va donar un resultat positiu.

També cal destacar la detenció a Andorra la Vella d'un home no resident de 33 anys, com a presumpte autor d'un delicte de danys. La policia va ser requerida per un tema de sorolls (crits i forts cops) en un domicili particular. Quan van arribar al lloc dels fets es van trobar una única persona que hauria provocat diferents danys al mobiliari i parets, de fet es podia constatar una cadira i un televisor trencats. L'home, que segons les seves manifestacions tenia llogada temporalment una habitació, es trobava sota la influència de begudes alcohòliques, i tal com relata la policia, en un moment donat sense motiu aparent, va començar a donar cops al mobiliari i parets de l'immoble, causant els danys esmentats per un valor de 836,27 euros.

Entre les detencions també cal destacar la d'un home no resident de 22 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra el tràfic jurídic. Aquesta persona va lliurar al Servei d'Immigració una documentació falsa per l'obtenció d'una autorització de residència i treball per certificar la seva activitat laboral al seu país d'origen, així com un document inautèntic d'una empresa privada on hi deia haver treballat, motiu pel qual es va procedir a la seva detenció.

La policia també va arrestar un home resident de 25 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de justícia, per incomplir una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.

També hi va haver cinc persones que van ser detingudes per haver donat positiu al control d'alcoholèmia. Entre els arrestos també cal destacar el del jove de 20 anys arran de l'accident mortal de dissabte a Ordino i de l'home de 22 anys en el marc de l'operació antidroga 'Rei' de la qual ja es va informar la setmana passada.