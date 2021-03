Detingut per trencar la porta d'un hotel a cops de peu perquè no el deixaven dormir a l'habitació d'uns amics

Escaldes-EngordanyLa policia ha detingut un home no resident de 29 anys a Andorra la Vella per causar desperfectes en un hotel de la parròquia. La detenció es va produir dimecres de la setmana passada després que els agents fossin requerits a la recepció d'aquest establiment perquè l'hotel havia denegat l'accés al detingut ja que pretenia dormir a l'habitació dels seus amics. A conseqüència d'això, l'home va trencar la portada d'entrada de l'hotel a cops de peu i, una vegada a l'interior, va causar danys al material informàtic de la recepció. A més, segons el relat policial, en el moment de ser detingut va proferir injúries envers els agents policials.

En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 15 persones durant aquesta darrera setmana (de l’1 al 7 de març). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra el patrimoni (1) contra la seguretat del trànsit (5) i altres delictes (9).

Destaca també la detenció aquest diumenge de dos nois (un resident de 20 anys i un no resident de 20 anys) a Escaldes-Engordany després d'una baralla entre dos grups de joves a la via pública i que els dos detinguts, segons la policia, s'estiguessin barallant entre si. A més, un dels dos joves, el no resident, va reaccionar de “manera desproporcionada” envers els agents que van practicar la detenció.

El balanç setmanal d'actuacions de la policia també ens deixa detencions per maltractaments en l’àmbit domèstic. Així, dimecres de la setmana passada va ser detingut a Arinsal un home resident de 43 anys per esgrimir un ganivet de cuina durant una discussió amb la seva parella. A més, va ser detingut a Andorra la Vella dilluns de la setmana passada un home resident de 35 anys per una agressió de parella.

Certificat de penals fals

Pel que fa als delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic, la policia va detenir dimarts de la setmana passada a Escaldes-Engordany un noi no resident de 24 anys perquè el Servei d'Immigració va poder verificar que el certificat d'antecedents penals del país d'origen aportat pel detingut per obtenir una autorització d'immigració temporal el mes de desembre passat no era autèntic.

Per últim, un accident de trànsit que ha tingut lloc aquesta passada matinada a Encamp ha acabat amb la detenció del conductor i únic ocupant del vehicle implicat –matrícula del Principat–, un home resident de 63 anys, ja que ha donat positiu (2’60 gls) en el control d'alcoholèmia. En les properes hores passarà a disposició judicial.