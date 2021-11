Deu persones resulten ferides en enfonsar-se el sostre d'un restaurant a Puigcerdà

Andorra la VellaFa 10 anys, el 26 de novembre de 2011, va ser notícia...

Deu persones han resultat ferides lleus després que el fals sostre del restaurant on estaven dinant s'enfonsés, segons han informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya. El fets han tingut lloc aquest dissabte a les 14:37 hores de la tarda al restaurant xinès Wok situat al camí Pedregosa del polígon industrial Sant Marc de Puigcerdà. Unes 160 persones estaven dinant al restaurant aquest dissabte quan, per causes que es desconeixen, el sostre de l'establiment s'ha desprès totalment de les guies de suport i ha caigut.

Els clients que hi havia a l'interior del local han pogut sortir pel seu propi peu però hi ha hagut deu persones ferides lleus, algunes amb atacs d'ansietat, que han estat ateses pels serveis sanitaris que hi havia al lloc de l'accident, dues unitats terrestres i l'helicòpter del SEM, i posteriorment han estat traslladades amb ambulància a l'hospital de Puigcerdà.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat nou dotacions terrestres de Bombers de la Generalitat per atendre les persones afectades i revisar la zona on ha tingut lloc l'esfondrament. A més, al local xinès també s'hi han traslladat efectius dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil, la Policia Local i la Creu Roja.