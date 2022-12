Dolsa presenta un recurs al Constitucional per expulsar Marc Magallon com a conseller general

Andorra la VellaEl conseller de l'oposició d'Ordino Enric Dolsa ha presentat un recurs al Tribunal Constitucional on demana que el conseller exliberal Marc Magallón sigui cessat com a parlamentari. Dolsa entén que Magallón no podia haver accedit al càrrec després d'haver guanyat un lloc al Consell per haver guanyat la territorial d'Escaldes al costat de Rosa Gili. La hipòtesi del conseller de l'oposició d'Ordino se centra en què la legislació del comú d'Andorra la Vella exigia (el text vàlid en el moment de la designació) la concessió d'una excedència per poder ser parlamentari.

Dolsa insta la nul·litat del nomenament i presa de possessió Magallón, que va tenir lloc el 2 de maig de 2019, i acordar el cessament immediat en el seu càrrec de conseller general. En la demanda s'indica que la llei descriu les cinc possibilitats en les quals el càrrec de conseller general no és compatible amb, com és el cas, el de "qualsevol activitat de caràcter laboral que comporti una contraprestació salarial del Consell General, del Govern o d’entitats parapúbliques o de dret públic, no havent-ne obtingut l’excedència".

L'ordinenc va portar la petició a la justícia ordinària. En primera instància es va rebutjar la petició en base a que Dolsa no estaria legitimat per presentar una petició d'aquest tipus perquè no és un tema que l'afecti. Dolsa considerava estar legitimat perquè la presència de Magallón vulnera la igualtat dels ciutadans a l'hora d'accedir a càrrecs polítics.

L'afer va arribar al Tribunal Superior. I el va tornar a tombar, però de forma relativa. Va dictaminar que només el Tribuna Constitucional era la instància adequada per decidir un tema que afecti a l'accessibilitat al càrrec de conseller.