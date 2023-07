Donem el tret de sortida a l'Epi Estiu

L'estiu a Epizen arriba amb força i més tenint en compte que s'acosta el seu primer aniversari. Durant els caps de setmana de juliol, agost i primer cap de setmana de setembre l'exterior d'Epizen cobra vida amb els actes programats de l'Epi Estiu. Des d'ara, la teva jornada de compres al centre comercial tindrà un component lúdic perquè el gaudeixis amb família o amics.

Els més petits de casa podran gaudir duna piscina de boles, pinta cares, taller de màgia i taller de bombolles gegants que es faran a la zona habilitada per ells. No obstant això, el que no es voldran perdre els infants (i no tan petits) és la festa de l'escuma i la 'Holly Party' que tindrà lloc dissabte 29 de juliol de 15:00 a 17:00 hores a la zona d'aparcament d'autocaravanes.

També dissabte 29 de juliol, els més gamers tindran opció de participar en el campionat gaming Epi Estiu que es disputarà a la botiga IO:Electro&Home de la segona planta del centre comercial.

La música en directe no hi faltarà. Durant aquestes setmanes, l'escenari de la carpa que quedarà instal·lada a l'entrada d'Epizen serà l'indret per on passaran diferents artistes, com ara, David Amat Band, Sweet Victoria, Evil Rosebud Band, entre altres. Tots ells oferiran concerts de petit format de dues hores màxim i que el públic podrà seguir tot menjant i prenent algun refresc gràcies als punts de restauració del centre o del mateix grup Pyrénées que també tindrà presència durant els dies de l'Epi Estiu.