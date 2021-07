Dòria, a les semifinals en caiac als Jocs Olímpics

Andorra la VellaMònica Dòria ja és a les semifinals de caiac. Quan faltaven dos minuts per un quart de vuit del matí, hora d'aquí, la representant andorrana als Jocs Olímpics, ha pres la sortida en la prova classificatòria en la modalitat de caiac. Dòria, que ha estat la desena palista en entrar en concurs, ha marcat el catorzè millor temps a la línia de meta de les 24 palistes participants amb 110,54 segons, tres centèsimes millor l'aconseguit al cloure la primera mànega. La palista andorrana no s'ha saltat cap de les portes durant el descens i només ha tingut dues penalitzacions de dos segons per tocar una porta. Pel que fa a la segona baixada.

El millor temps de la fase classificatòria ha estat per l'estrella australiana Jessica Fox, amb 98,46 segons.Dòria, conscient que avui el més important era superar la fase classificatòria, ha optat per una estratègia més conservadora i evitar saltar-se cap de les portes, que haguessin comportat una sanció de 50 segons i assegurar la classificació en la primera baixada, i arriscar un xic més en la segona mànega.

La prova no ha ofert sorpreses i les principals favorites com l'espanyola que durant molts anys va estar afincada a la Seu, Maialen Chourraut, o l'alemanya Ricarda Funk, han estat entre les primeres posicions, en una eliminatòria on només quedaven fora els quatre pitjors temps de les 24 que prenien la sortida. Les semifinals, el proper dimarts.