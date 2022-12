Les eleccions, cap a finals de març a causa del calendari legislatiu

Andorra la VellaEl calendari electoral continua sent una incògnita en aquests moments perquè es troba pendent de quines seran les lleis que s'han d'aprovar abans de la dissolució. L'escenari s'ha capgirat un cop els comicis van passar al 2023. A l'inici es va treballar per convocar al desembre d'aquest any, però un cop va quedar clar que s'arribava a l'any vinent, la perspectiva s'ha anat allargant. Ara, la prioritat és arribar al final de la legislatura amb el màxim de lleis importants aprovades.

Precisament, les lleis pendents són les que marcaran el calendari. L'objectiu és aconseguir el màxim de les que ja estan preparades. Normalment, s'hauria de dissoldre un cop aprovat el Pressupost del 2023 i aquesta fita es preveu cap a la part final de gener, però tampoc es descarta que pugui ser a principis de febrer. En tot cas, les fonts consultades van destacar que els comicis es preveuen cap a la segona quinzena de març. Això comportaria esgotar gairebé al màxim la legislatura perquè els últims comicis van tenir lloc el 2019.

Una de les dates que estan damunt de la taula és el 26 de març i una segona opció seria el 19 d'abril. Això portaria a la campanya electoral durant el març la primera part o mitjan març.