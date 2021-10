Encamp enllesteix la primera fase de la remodelació del carrer Sant Jordi al Pas

Pas de la CasaLa primera fase de les obres de remodelació del carrer sant Jordi del Pas de la Casa han finalitzat dintre dels terminis, és a dir, abans que la climatologia adversa. Ho ha informat aquest matí en roda de premsa la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, qui ha manifestat que fins i tot han pogut començar alguna actuació més que no estava prevista en aquest període inicial de la reforma. "Aprofitant que les obres han anat superbé, hi ha hagut una afectació molt mínima pels comerços, hem decidit acabar tota la voravia fins a l'encreuament del Maià, i també hem iniciat les obres en un petit tram a l'altra banda la vorera del carrer Sant Jordi", ha indicat.

D'aquesta manera, malgrat que tenint en compte la previsió inicial hi han hagut algunes modificacions del recorregut de la remodelació, des de la corporació encampadana es mostren molt satisfets pel bon ritme que tenen, dintre del previst i fins i tot "una mica per davant del termini que teníem marcat". Mas ha explicat que les obres s'aturaran aquest mes de novembre amb l'arribada de la neu i les baixes temperatures a la vila i es reprendran l'abril del 2022, amb l'arribada de la primavera i la finalització de la temporada d'hivern. Així doncs, el termini marca que els treballs estaran enllestits completament el novembre de l'any vinent.

En referència a la instal·lació del nou mobiliari al carrer Sant Jordi, el conseller d'Obres Públiques i Urbanisme, Joan Marc Pifarré, ha comentat que per agilitzar l'obra civil han acordat deixar pel final la col·locació i instal·lació dels nous mobles urbans, els quals ha asseverat que "seguiran la mateixa línia dels entorns de l'església de Sant Pere", amb materials com l'acer inoxidable, l'acer patinable i la fusta, "dintre de la preocupació que tenim pel que són els materials sostenibles i no agressius amb el medi ambient".

Quant a l'afectació de la construcció pels veïns i comerciants de la zona, Mas ha asseverat hi ha hagut un "molt bon" traspàs d'informació des del comú de manera constant, per la qual cosa els establiments i edificis de l'entorn han estat assabentats de tota la fase d'obres a la via i gairebé no han patit afectacions adverses.

La voluntat d'Encamp amb aquesta remodelació és seguir amb la transformació urbana i l'embelliment d'un dels carrers més importants del poble. La cònsol ha incidit en el fet que "a banda de l'avinguda del Consell General, el carrer Sant Jordi és la segona via d'entrada al Pas", motiu pel qual és necessari que quedi "una zona molt embellida per millorar la qualitat de vida dels residents a la vila i la dels turistes que ens visiten".

Cal recordar que els treballs al carrer Sant Jordi es van iniciar el passat mes de juny i la partida d'inversió que destina el comú a la remodelació s'eleva fins als 1,6 milions d'euros. Tot i això, per aquesta primera fase l'administració comunal només ha executat un terç del previst, aproximadament 450.000 euros, i el restant es destinarà al segon termini d'obres i a la col·locació del mobiliari urbà i la rèplica de la caseta de turisme del Pas de la Casa.