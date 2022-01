Encamp espera posar en funcionament aquest any l'automatització de l'ETAP de les Pardines

EncampEl comú d'Encamp espera que la posada en funcionament de l'automatització i control remot de l'Estació de tractament d'aigua potable (ETAP) de les Pardines sigui una realitat aquest 2022. Per tal d'assolir-ho, la corporació ha convocat un concurs públic per a l'adjudicació dels treballs, que també inclouran tasques de millora i de renovació de l'equipament. Així doncs, les empreses andorranes interessades a participar-hi poden retirar el plec de bases al servei de Tràmits del comú, previ pagament de 23,60 euros, i tindran temps fins a les 10 hores del proper 22 de febrer per a presentar les seves ofertes.

Segons ha explicat a l'ANA el conseller d'Infraestructures i Manteniment del comú, Xavier Fernàndez, per aquest any la corporació té pressupostat fins a 400.000 euros per a inversions relacionades amb l'aigua, dels quals 80.000 es destinaran a l'automatització de l'ETAP de les Pardines. L'acció, per tant, permetrà al comú "ser més eficients i optimitzar costos", ja que una vegada l'actuació sigui una realitat no caldrà que tècnics del departament s'hi apropin diàriament per garantir el funcionament de la maquinària.

L'ETAP de les Pardines s'encarrega de tractar l'aigua que arriba de les captacions per després distribuir-la als dipòsits de la parròquia i garantir el subministrament d'aigua potable als habitatges. Fins a l'actualitat, els processos que ara s'automatitzaran es desenvolupen de forma manual, la qual cosa implica haver de desplaçar-se per verificar que tot funciona correctament i hi ha els nivells de clor adients.

Fernàndez ha indicat que amb el control remot es permetrà que des d'un ordinador o un telèfon mòbil els tècnics del departament puguin controlar en temps real l'estat de l'ETAP, així com gestionar processos. En aquest punt, el conseller ha destacat la importància que suposarà poder "anticipar-se" davant d'alguna incidència que es pugui produir. "En cas d'haver-hi una incidència ens ajudarà molt, i a nivell de costos per a nosaltres també serà un gran avantatge", ha conclòs.