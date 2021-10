Encamp estrena 84 places a l'aparcament del carrer de la Vena

EncampEncamp va posar en servei aquest dilluns, 84 noves places d'aparcament, dues de les quals per a persones amb diversitat funcional i dues que s'habilitaran per a vehicles de càrrega elèctrica al carrer de la Vena a Encamp. El nou aparcament de Casa Tresà ha estat una inversió realitzada per part del comú per tal de resoldre les problemàtiques d'aparcament de la zona i per a dinamitzar la zona sud de l'avinguda de Joan Martí amb un nou accés per a vianants. La construcció del nou aparcament ha suposat també, l'arranjament d'una nova zona enjardinada i la construcció de la voravia dreta del carrer de la Vena des de l'avinguda, per tal de facilitar als vianants l'accés a la zona, una voravia anteriorment pràcticament inexistent.

La cònsol major, Laura Mas, i els consellers d'Obres Públiques i Urbanisme, Joan Marc Pifarré, i d'Infraestructures i Manteniment, Xavier Fernàndez van supervisar l'obertura d'aquesta nova instal·lació en el seu primer dia de posada en servei. En el marc d'aquesta obra pública també s'ha reformat i modificat la rasant de l'entrada urbana del camí del Riu Blanc cap a Engolasters per fer-lo més accessible, s'han plantat una vintena de nous arbres de grans dimensions per embellir la zona i s'ha construït un nou pipicà a tocar de l'aparcament.

Una nova zona lúdica i esportiva

En el marc d'aquest projecte s'ha construït una nova zona de lleure i per a la pràctica de l'activitat física a la part superior de l'aparcament, completament separada dels accessos dels vehicles, tant per a adults com per a infants. La nova zona lúdica disposa d'una tirolina i llits elàstics, que s'han adaptat i preparat per ser recol·locats en aquesta zona, ja que provenen de l'antic parc del Prat Gran. La nova zona lúdica serà un complement a la volta esportiva que es pot fer al voltant d'Encamp, ja que també s'hi ha incorporat aparells per a l'exercici físic. La inversió realitzada ha estat de 698.480 euros en l'obra i de 38.685 euros en tecnologia per al funcionament del nou aparcament.