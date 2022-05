Encamp inicia el Pla de manteniment i reforma de voravies del 2022 que inclou una trentena d'actuacions

EncampEl comú d'Encamp ha començat a desenvolupar aquesta setmana el Pla de manteniment i reforma de voravies del 2022 que inclou una trentena d'actuacions a la parròquia per millorar l'accés o la mobilitat en alguns trams de voravies que actualment es troben en mal estat i és necessari realitzar-hi una actuació de millora. El conseller de Manteniment i Infraestructures, Xavier Fernàndez, ha explicat que "seguim amb les actuacions de millora i embelliment de l'espai públic de tota la parròquia" i ha afegit que "hem previst una inversió de 400.000 euros per aquest 2022 per a la reforma d'uns 3.500 metres quadrats de voravia, que s'afegeixen als que ja vàrem remodelar l'any passat"

Les primeres actuacions han començat aquesta setmana al carrer Bellavista i a la passarel·la d'accés del carrer Riu Aixec i, per altra banda, al carrer de la Plana i la carretera dels Cortals. Les actuacions incloses en el Pla del 2022 són trams que corresponen als carrers: de la Palanca, carretera dels Cortals, de la Plana, dels Arínsols, Bellavista, Avellaners, Travessera del Jardí, avinguda del Torrent Pregó i avinguda de François Mitterrand. A Vila, s'actuarà en quatre trams de la carretera de Beixalís i al Pas de la Casa s'han previst diverses actuacions en els carrers Bearn, de la Solana i de l'avinguda d'Encamp.

Les empreses guanyadores del concurs plurianual varen ser SIDECO i AC Construccions, que un cop passat l'hivern i donada la modalitat de contractació plurianual, ja han pogut iniciar els treballs que suposaran una millora d'uns 3.500 metres quadrats de voravia aproximadament, més o menys com l'any anterior, i diversos treballs de manteniment del mobiliari i l'espai públic.

Els treballs no suposaran grans afectacions pel que fa al trànsit rodat, en alguns casos hi podrà haver passos alternatius per a vianants, i en altres casos hi pot haver afectacions o talls puntuals del trànsit mentre durin les obres. El comú col·locarà cartells informatius en cada tram d'actuació, abans d'iniciar les obres per informar de les afectacions i la seva durada. El comú, a més, posa a disposició de tots els veïns el WhatsApp comunal per fer arribar qualsevol suggeriment o demanda d'informació.