Encamp i el Pas de la Casa es promocionaran a França com a destinació de turisme esportiu

EncampEl comú d'Encamp ha signat per aquesta temporada un conveni de col·laboració amb el VPC Andorra Rugbi XV per tal de promocionar la parròquia com a destinació de turisme esportiu, així com l'activitat esportiva -concretament del rugbi- en el si de la parròquia.

La corporació està desenvolupant diverses accions de dinamització i reactivació econòmica, d'acord amb el pla director actualment vigent, per continuar posicionant la parròquia com a destinació de turisme esportiu. La signatura de convenis de col·laboració amb entitats o esportistes que participen en competicions fora d'Andorra, en són un exemple.

És precisament en aquesta línia que veu la llum el conveni de col·laboració amb un club històric com és el VPC Andorra de Rugbi XV, que en l'actualitat participa en la lliga francesa amb l'equip sènior, júnior i cadet masculí i que està projectant diverses accions per competir en categories superiors a la lliga francesa. L'equip femení participa en la lliga catalana.

La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha rebut aquest dimecres als representants del club a casa comuna, el seu president, Gerard Giménez, acompanyat del responsable de patrocinis, Manu Sarti-Gardes, i del vicepresident, Jeannot Martinho, que li han fet entrega de les dues samarretes amb les quals competeixen els equips masculí i femení sènior, així com juniors i cadets, i que inclouen la marca turística d'Encamp i el Pas de la Casa. El secretari d'Esports, Justo Ruiz, també ha participat en la trobada.

Mas ha donat molts ànims a tots els equips del club davant de la situació de pandèmia actual que dificulta el desenvolupament d'una competició amb regularitat. La cònsol també ha remarcat que "estem molt contents de poder donar suport a un club històric del país, i que, a més, dugui el nom d'Encamp i el Pas de la Casa a zones com Occitània, regió propera i de la qual rebem una part important de turistes al Pas de la Casa".

La cònsol major també ha remarcat que aquesta promoció s'estén a la zona de Catalunya, on juga l'equip sènior femení i que d'acord amb el conveni signat "treballarem conjuntament perquè es tradueixi, entre altres accions, com per exemple estades esportives a la parròquia".

Per la seva part, Giménez ha agraït al comú "la col·laboració per aquesta temporada" i ha manifestat que "estem molt contents de poder sumar esforços per atraure visitants i que sigui en l'àmbit de l'esport".