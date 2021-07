Encamp seguirà oferint caminades als padrins

EncampAmb un bon calçat, aigua i protecció solar, el grup de cinc padrins ha sortit puntual a les 9.00 del matí de la plaça de Sant Miquel per fer una caminada fins a Ràdio Andorra i el nou parc de la gent gran a Riberaigües, situat prop de l'escola andorrana de secundària. L'activitat forma part de les anomenades 'Caminades per a la gent gran', que el comú té intenció de repetir donat l'èxit de la iniciativa, i que ha portat la tercera edat encampadana pels diferents atractius naturals del país. En aquest sentit, el conseller de Cultura i Afers Socials d'Encamp, David Cruz, ha explicat que "en total s'han fet 12 sortides que combinen exercici amb una mica de cultura". El comú ja organitza habitualment activitats per a la gent gran, però aquestes sortides "s'han volgut fer aquest estiu perquè després de tant mesos confinats, érem conscients que havíem d'afavorir d'alguna manera l'activitat física". Malgrat que les restriccions sanitàries han obligat a reduir els grups, "la intenció és fer més sortides perquè tots puguin gaudir d'aquesta proposta".

La penúltima sortida de les 'Caminades per a la gent gran' organitzades pel comú d'Encamp.

La guia de la sortida ha estat Valeria Beriso, que també ha estat l'encarregada de les classes de ioga i altres activitats esportives d'enguany. Beriso no només ha acompanyat els padrins sinó que també els ha ensenyat un circuit d'exercicis amb les màquines del parc de la gent gran a Riberaigües, que disposa d'un seient amb laberint, dos seients amb pedals, un pas d'obstacles, una bicicleta de braços i un aparell de doble gir de cintura. La padrina més gran del grup, María López, de vuitanta-cinc anys, ha assegurat que sortides com la d'aquest dimarts són "molt importants", perquè "no només ens ajuden a moure'ns una mica sinó a trobar-nos amb els amics". López lamenta que la pandèmia va fer que deixessin de ser "tan actius" i caminades com les que organitza el comú els ajuden a tornar a fer exercici".

Les 'Caminades per a la gent gran' d'aquest estiu van començar el passat 22 de juny i acabaran el pròxim 29 de juliol, data en la qual els padrins faran un recorregut pel camí de les Fonts, a Escaldes-Engordany. Al llarg d'aquest mes i mig, han pogut gaudir de camins a la Vall d'Incles, a Canillo, el camí de Mojácar, a Encamp, o el Rec del Solà, a Andorra la Vella, entre d'altres. Les sortides, que tenen places limitades a causa de la situació sanitària que viu el país, també ofereix un servei d'autobús quan l'inici de la caminada es troba fora de la parròquia. Aquells que estiguin interessats a inscriure's a la darrera sortida de la temporada, ho poden fer trucant al 731670 o escrivint per Whatsapp al 653200.