Encamp es tenyeix de colors

EncampEncamp s'ha tenyit aquest diumenge de colors en el marc d'una nova edició de la Festa Holi, una festivitat de tradició hindú per celebrar el final de l'hivern i l'arribada de l'estiu. D'aquesta manera, l'aparcament del Prat de l'Areny s'ha omplert amb més d'un centenar d'infants, joves i adults que han gaudit d'una jornada de festa, colors i ball per a tota la família. La cinquena edició de la festa dels colors s'ha iniciat a les 10 hores amb una sessió de ioga, seguida d'una classe de bachata i salsa a les 11 i ha finalitzat la ruixada de pols de colors a partir de les 12 hores, en la qual també hi ha hagut animació per no parar de moure l'esquelet.