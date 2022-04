Els encampadans es retroben a Sant Romà de les Bons

EncampEls encampadans s'han tronat a retrobar aquest Dilluns de Pasqua per celebrar la diada de Sant Romà de les Bons. Només un any, i a causa de la pandèmia, aquesta tradicional celebració no es va poder fer. Enguany, la trobada, també ha recuperat el tradicional aperitiu davant de l'esplanada de l'església. El sol i el bon temps han estat els protagonistes d'un acte en el qual han assistit al voltant d'una setantena de persones. A les 12 hores, el mossèn Antoni Elvira ha oficiat la missa solemne en honor al Sant a l'interior de l'església, i un cop finalitzada, tothom ha estat convidat a l'aperitiu.

Tot i que l'edició d'enguany ja s'ha celebrat sense limitacions per la Covid-19, encara no s'han recuperat les caramelles cantades pels més joves de la parròquia. En aquest sentit, el comú d'Encamp es prepara perquè formin part dels actes del programa de l'any vinent. L'acte tradicional ha comptat amb la presència dels consellers de la parròquia, Xavier Fernández, Nino Marot, David Cruz i Joan-Marc Pifarré. L'acte també serveix per donar el tret de sortida a la temporada de les festes litúrgiques a Encamp. La següent celebració serà la de Sant Jaume dels Cortals, seguida de Sant Romà de Vila. Fernández ha comentat que els veïns de la parròquia tenien ganes de tornar-se a reunir amb normalitat i ha destacat la importància de mantenir les tradicions. En aquest sentit, i respecte a les festes, ha indicat que ja estan treballant en la festa del poble que es farà al juny i amb la festa major a l'agost. "Estem treballant per tenir un estiu normal" tant amb les festes majors com també amb les activitats lúdiques i d'oci per la canalla, ha expressat el conseller.