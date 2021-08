Enfortir lligams amb el rugbi francès

OrdinoLa ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha rebut aquest divendres els representants de la Federació Francesa de Rugbi (FFR) i de la Lliga Occitània de Rugbi al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO). Riva ha pogut mostrar els espais preparats i habilitats al país per a la pràctica esportiva del rugbi amb la voluntat d’enfortir les relacions de cooperació internacional amb ambdues entitats i mostrar la capacitat del país per acollir esdeveniments, competicions o estades esportives, informen des de l'executiu.

Concretament, la titular d’Esports s’ha reunit amb la vicepresidenta de la FFR, Marie Pierre Pages; el president de la comissió nacional de qualificacions i membre del comitè directiu de la Lliga Nacional de Rugbi, Roland Labarthe; el president del comitè departamental de l’Arièja de la Lliga Occitània, M. Frederick i el president de la comissó de qualificacions de la lliga Occitània, Patrick Cauhape. La trobada també ha comptat amb la participació de representants de la Federació Andorrana de Rugbi i de club VPC Rugby XV.

La visita al país ha permès explicar el projecte del Govern Horitzó23 que inclou el desenvolupament del CTEO com a centre de referència pels esportistes d’alt rendiment, a més, d’oferir les instal·lacions i els serveis als esportistes professionals residents al país i promocionar el centre com a infraestructura de referència per a estades esportives d’alt nivell a Andorra. En aquest marc, els membres de la FFR i de la lliga també s’ha desplaçat fins a l’Estadi Nacional per veure de primera mà el camp on la federació i el club de rugbi disputen els partits de casa.

Després de l’estada els membres de la FFR i de la lliga Occitània han valorat positivament la visita i s’han congratulat per reprendre les relacions amb el Govern. La ministra s’ha expressat en la mateixa línia i ha emfatitzat la necessitat de continuar treballant per potenciar el país de cara a acollir estades i esdeveniments internacionals en aquest esport.