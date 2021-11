Entra en vigor el passaport Covid per accedir a bars, restaurants i cafeteries

Andorra la VellaEl Govern recorda que des d'aquest divendres 26 de novembre el control d'accés amb el certificat Covid és obligatori per accedir als bars, restaurants i cafeteries per a les persones de més de 16 anys. Tal com marca el decret 379/2021, el certificat acredita que es compleix estar vacunat contra la Covid-19 i que han transcorregut catorze dies des de l'administració de la darrera dosi de la pauta completa; haver passat la malaltia i estar vacunat amb una dosi del vaccí; haver passat la malaltia en un termini inferior a sis mesos; disposar d'una prova diagnòstica negativa de la infecció efectuada en les 72 hores prèvies, o disposar d'un test ràpid d'antigen efectuat en les 12 hores prèvies.

Per al control d'accés, el personal pot acceptar certificats en format paper o digital. Els certificats emesos a Andorra inclouen un codi QR i es poden descarregar en format digital a través de l'aplicació Andorra Salut, o bé es poden demanar en format paper als centres d'atenció primària. En cas de realitzar-se una prova diagnòstica de la infecció (TMA, PCR o test d'antigen) en un laboratori privat o una farmàcia, el certificat acreditatiu també es considerarà vàlid.

Per fer la lectura dels codis QR, el Govern ha habilitat una eina informàtica que es pot obtenir a través del web www.validaqr.ad. Aquesta eina no conserva còpia dels certificats ni les dades personals dels usuaris.

En els establiments de restauració, bars i restaurants, el nombre màxim de persones que es poden agrupar per taula en espais interiors és de 10, llevat que es tracti d’un nucli convivent superior. Tanmateix, aquesta xifra es pot superar en àpats de caràcter institucional o si la distància entre taules és de 2 metres i els assistents disposen d’un resultat negatiu en un test d’antigen. Aquesta prova es pot fer 'in situ' en forma d’autotest o en establiments sanitaris autoritzats en un termini màxim de 12 hores prèvies.

A banda dels establiments de restauració, bars i cafeteries, el certificat Covid ja és obligatori per accedir als equipaments d’oci nocturn, els centres sociosanitaris i de dia i les cases pairals, als esdeveniments exteriors de més de 1.000 persones i en interiors de més de 100 persones. En el cas de l’oci nocturn, a més del certificat Covid els assistents han de disposar d’un resultat negatiu en un test d’antigen. La prova també es pot fer 'in situ' en forma d’autotest o en establiments sanitaris autoritzats en un termini màxim de 12 hores prèvies.

A partir del dilluns 29 de novembre, també s’haurà de presentar obligatòriament per accedir als centres termals i balnearis, a les instal·lacions culturals i esportives –inclosos els museus, les biblioteques, els cinemes i els gimnasos–, les perruqueries i centres d’estètica, els hotels i allotjaments turístics i les sales de jocs recreatius i d’atzar.