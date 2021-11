L'Hospital blinda la planta de medicina interna per dos positius per covid

Escaldes-EngordanyEl SAAS ha procedit aquest divendres a activar els protocols de seguretat tant pels pacients com per als professionals després de detectar 2 casos positius de pacients per COVID-19 a la segona planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Els dos pacients presenten símptomes lleus i han estat traslladats a la planta habilitada i COVID-19. S’han procedit a fer les proves als altres vuit pacients ingressats a la mateixa planta i han estat totes negatives. S’ha efectuat també les proves als professionals de la planta i han estat totes negatives.

Les famílies han estat immediatament informades i la planta de medicina interna ha quedat tancada i aïllada per fer el seguiment dels pacients.