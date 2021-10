Enxampat al voltant quadruplicant la taxa d’alcohol a les 6 de la tarda

Andorra la VellaLa policia ha detingut durant aquesta darrera setmana, entre el 27 de setembre i el 3 d’octubre, 21 persones, la majoria de les quals -14- per delictes contra la seguretat del trànsit. Destaca l’arrest d’un home de 50 anys, dimecres passat a dos quarts de sis de la tarda, amb una taxa d’alcohol en sang de 3,39 gr/l, un índex que quadruplica el límit penal establert. De la resta de detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol amb una taxa superior als 0,80 gr/l només dues corresponen a dones residents, de 31 i 41 anys, amb taxes de 0,88 gr/l i 1,13 gr/l respectivament. La resta d’arrestats per aquest tipus de delicte són homes.

La policia va detenir dimarts passat un jove resident de 20 anys per un delicte contra la salut pública. Els agents van intervenir en un aparcament d’Escaldes-Engordany quan el noi oferia una quantitat d’haixix a un altre jove, de 18 anys. Li van intervenir cinc porcions d’aquesta substància estupefaent, amb quantitats que sumaven 14 grams, juntament amb una bàscula de precisió i 55 euros en bitllets. Encara amb aquesta mateixa tipologia delictiva, la policia va detenir dissabte al matí un home no resident de 38 anys a la frontera del riu Runer, quan intentava accedir al país en possessió d’1,3 grams de cocaïna i 2,5 grams d’haixix.

Un home i una dona residents al país van ser detinguts dijous passat al seu domicili d’Encamp després que els agents fossin requerits per una presumpta agressió mútua en l’àmbit familiar. Finalment, la policia va detenir divendres un home no resident de 56 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual perquè hauria assetjat menors pel carrer.