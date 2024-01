EO! Andorra, el nou complex de botigues i pisos al Fener

Andorra la VellaLa firma Abba Arquitecture ha fet públiques a la seva pàgina les imatges del futur complex de la zona del Fener on durant dècades va haver un aparcament públic. Les imatges de com serà la zona mostren un espai molt particular on es combinaran diverses propostes. Estarà marcat pel verd tant en els sostres de les construccions com en els vials de vianants que creuaran el complex.

En les edificis que s'hi construiran hi haurà el nou Hiper Leclerq i diverses zones de botigues. També hi haurà edificis d'habitatges i zones enjardinades. El que més crida l'atenció de la imatge proporcionada per Abba Arquitecture és que tots els sostres dels edificis del complex estan coberts de jardins.