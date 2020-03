L'equip d'infermers i metges cubans ja és al Principat

Aquesta matinada l'equip sanitari cubà, format per 39 infermers i metges, ha arribat al país i ha estat traslladat a un hotel d'Escaldes-Engordany perquè descansi abans no se sotmetin a les proves per descartar el coronavirus. Segons va explicar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el grup passarà un protocol sanitari previ a la seva incorporació a l'hospital.

El comboi va arribar aquest diumenge a Madrid, provinent d'un vol de l'Havana i va fer la resta del trajecte en autobús. L'ajuda provinent de Cuba ha de servir per reforçar el sistema sanitari andorrà i perquè els equips actuals que treballen a l'hospital puguin fer torns de descans.