Servei de recollida porta a porta gratuït de residus voluminosos a partir de dilluns

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany engega el pròxim dilluns 7 de febrer un nou sistema de recollida porta a porta de residus voluminosos de manera gratuïta. Ho han presentat en roda de premsa aquest divendres la consellera de Medi Ambient, Mobilitat i Urbanisme, Cèlia Vendrell, i la cap del departament de Medi Ambient, Isabel Rogé, les quals han explicat que la voluntat principal de la reformulació del sistema és "optimitzar els trajectes dels ciutadans i el tractament de residus per part de les deixalleries comunals i CTRASA".

Vendrell ha destacat que el servei, el qual recollirà els residus de gran dimensió que no es puguin mobilitzar a la deixalleria amb vehicles particulars, només acceptarà els materials i estris d'ús domèstic, com poden ser neveres, sofàs o mobles molt voluminosos. "No agafarem els residus d'ús industrial, aquests han d'anar directament a CTRASA, com per exemple els materials excedents d'un pintor professional o d'un establiment de restauració", ha asseverat. A més, ha puntualitzat que tampoc s'acceptaran els residus de petita envergadura, tot detallant que les persones que no disposin d'un vehicle per poder-les transportar hauran de demanar a un veí o amic que els ajudi. "Com a comú no podem caure en aquest sistema de recollida de petits estris, ja que ens podríem convertir en un servei de mudances", ha dit.

El servei funcionarà amb previ avís. D'aquesta manera, els ciutadans hauran de trucar al 890 865 o contactar a través del WhatsApp 622 645 per sol·licitar la recollida, que s'efectuarà dilluns, dimecres i divendres a primera hora del matí, per la qual cosa les persones interessades hauran de baixar la brossa de grans dimensions els diumenges, dimarts i dijous entre del 20 i les 22 hores del vespre. La consellera ha manifestat que tot i que no es preveu una ampliació dels horaris per dipositar els residus, amb la voluntat de no destorbar als veïns, també es podran deixar al carrer al llarg de la nit fins al moment de la recollida. Cal recordar que l'incompliment de les indicacions pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.

Per la seva banda, Rogé ha assenyalat que la voluntat de la corporació és potenciar "al màxim" l'ús de les deixalleries comunals del Fener, en servei de les 9 a les 17 hores cada dia, i la de la partida d'Ensuracanes, oberta de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores de dilluns a divendres. Tanmateix, ha apuntat la necessitat de reorganitzar el sistema de recollida per facilitar el trasllat d'aquesta mena de residus perquè esdevingui més sostenible, en la línia del treball del comú per lluitar contra el canvi climàtic.

En aquesta línia, Vendrell ha comentat que s'ha incrementat el personal de les deixalleries amb la voluntat de poder explicar als ciutadans que es dirigeixin a les instal·lacions quina mena de deixalles s'hi poden dipositar i "fer pedagogia del reciclatge". A banda, també han incorporat un nou vehicle de recollida per facilitar els traslladats i que aquells residus voluminosos que no requereixen un tractament previ puguin anar directament a CTRASA. Per cloure, han exposat que la reorganització del servei beneficia als ciutadans i al manteniment d'una parròquia "endreçada".