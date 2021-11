Escaldes-Engordany assegura que no hi ha risc de caiguda de blocs rocosos al bosc de la Plana

Escaldes-EngordanyLa superfície desforestada del bosc de la Plana arran de la tempesta de l'11 de juliol no ha convertit aquest indret en una zona de risc. Ho va explicar l'enginyer de monts Esteve Tor en la reunió amb els veïns de la urbanització la Plana que va tenir lloc aquest dijous, segons informa el comú d'Escaldes-Engordany en un comunicat. En aquest sentit, l'expert va afirmar que no hi ha risc de caiguda de blocs rocosos sobre els habitatges, "malgrat que el risc zero no existeix enlloc", i que la zona que s'ha talat només podria afectar la carretera.

La consellera de Medi Ambient del comú escaldenc, Cèlia Vendrell, i l'enginyer també van informar dels motius pels quals es van haver de talar arbres que estaven dempeus. "La qüestió és que les ràfegues de vent de 85 quilòmetres per hora que es van registrar durant la tarda de l'11 de juliol van trencar arbres sans a mitjana alçada", s'assegura en el comunicat. La tempesta va afectar tres hectàrees de bosc i el COEX i l'empresa Tot Boscos van fer una intervenció d'urgència per eliminar el risc imminent de caiguda d'arbres i pedres a la franja més propera a la carretera de la Plana.

En una segona fase, des de finals de juliol, el comú d'Escaldes-Engordany va sanejar el bosc i va eliminar el risc que suposaven els arbres inestables que es trobaven en la franja superior. El següent pas, que encara està en execució, ha estat la refecció del camí i del rec d'aigua.

Tor va explicar que els treballs han estat laboriosos i en una carretera amb un volum important de trànsit, fet que ha complicat les tasques. Així mateix, va argumentar que la tala d'arbres que es trobaven dempeus ha estat necessària per a les característiques d'aquest bosc. En concret, va indicar que es tracta d'arbres de gran alçada i que s'aguanten en conjunt. Per tant, no retirar-los suposava un risc. La fusta que se n'ha extret s'ha quantificat i s'ha venut a l'empresa que ha executat els treballs, que a canvi ha continuat fent més feina.

El sanejament del bosc de la Plana ha suposat pel comú una despesa de 22.000 euros, a banda de la partida pressupostària prevista per a la gestió forestal. Els treballs a la zona encara continuen i, de cara a la primavera, es preveu sanejar la part alta del bosc. Sobre la taula hi ha la proposta dels experts de crear una franja d'arbres caducifolis per prevenir incendis.