Escaldes-Engordany promociona el compostatge entre els ciutadans

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany vol potenciar la recollida de matèria orgànica ajudant els ciutadans de la parròquia a recuperar les restes vegetals que generen amb el manteniment del seu hort o jardí. És per aquest motiu que ha iniciat una acció que consisteix a regalar 40 compostadors aquest estiu.

El compostatge és un procés natural de transformació de residus. Els microorganismes de l'ambient s'encarreguen de degradar la matèria orgànica i convertir-la en compost que es pot utilitzar com a substrat ric en nutrients per a les plantes. Per poder compostar només es necessita un dipòsit: el compostador.

L'acció va adreçada a aquells ciutadans que tinguin un jardí, un hort o un pati a casa; als que llencin les restes vegetals en comptes d'aprofitar-les; a aquells que disposin d'un espai per col·locar un compostador de 72 cm x 72 cm; a qui vulgui aportar el seu granet de sorra per estalviar emissions de gasos amb efecte hivernacle, i a qui vulgui experimentar un procés natural, senzill i útil de tractament de residus.

Així doncs, tot aquell qui vulgui el seu compostador només haurà de lliurar la sol·licitud corresponent al departament de Medi Ambient del comú qui, posteriorment, es posarà en contacte amb el sol·licitant.